Všetko by malo byť jednoduchšie.
Ministerstvo vnútra (MV) SR spustilo prvú fázu optimalizácie elektronických služieb Národnej evidencie vozidiel. Cieľom je zlepšiť a zjednodušiť elektronickú komunikáciu medzi majiteľmi a kupujúcimi motorových vozidiel. Informoval o tom tlačový odbor rezortu.
Používatelia po novom už nebudú musieť vypĺňať povinné polia vo formulároch údajmi, ktoré má ministerstvo vo svojich informačných systémoch. Proces udelenia splnomocnenia - súhlasu kupujúceho s prevodom držby na svoju osobu - sa zjednoduší, a to zaslaním odkazu priamo do elektronickej schránky kupujúceho, kde pri využití služby bude mať predvyplnené údaje.
Pri získavaní informácií o vozidle ministerstvo vnútra zároveň rozšírilo ponuku údajov o najazdené kilometre či informácie o poslednej technickej či emisnej kontrole, ako aj o kontrole originality.
Na základe používateľskej praxe sa takisto upravilo zasielanie technických správ. Po novom je možné zadávať aj údaje k domontovaniu ťažného zariadenia po dovoze.
Prihlásiť vozidlo po dovoze je už možné aj na pracovisku okresného úradu. Údaje o vozidle bude môcť kupujúci získať aj e-mailom odoslaným z prostredia MV SR. Držitelia či vlastníci vozidiel budú takisto od štátu dostávať upozornenia o blížiacom sa konci platnosti technickej či emisnej kontroly.
„Viacerí určite uvítajú aj zefektívnenie vyhotovenia a vydávania tabuliek elektro TEČ,“ dodalo