Slovenská vláda reaguje na raketovú vojnu medzi Izraelom, USA a Iránom.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vyjadril na nedeľnej tlačovej konferencii solidaritu krajinám, ktoré zasiahli odvetné útoky Iránu. Zdôraznil, že vláda pripravuje evakuáciu občanov SR z krízovej oblasti, hneď ako letecké úrady zrušia súčasné bezletové zóny.
Premiér osobitne vyzdvihol Spojené arabské emiráty (SAE) a ich snahu o stabilitu v regióne. „Chcem opätovne vyjadriť solidaritu všetkým krajinám, ktoré sa stali terčom odvetných útokov. Osobitne Spojeným arabským emirátom, pretože je to krajina, a najmä jej politické vedenie, ktoré sa usiluje o stabilitu a mier v regióne,“ podotkol.
Zároveň potvrdil, že krízové centrum na ministerstve zahraničných vecí pracuje v nepretržitom režime: „Prebieha komunikácia, registrácia tých občanov SR, ktorí sa nachádzajú v krízovej oblasti, s tým, že sa vyhľadávajú ďalší, ktorí by mali záujem o spoluprácu a poskytnutie relevantných informácií.“
Hrozba energetickej krízy a kritika mocností
Fico varoval pred ekonomickými dopadmi konfliktu. Očakáva možný nárast cien energií, ak by Irán dlhodobo blokoval Hormuzský prieliv a zároveň by ustal tranzit ropy cez Ukrajinu. K aktuálnej eskalácii sa premiér vyjadril kriticky už v sobotu večer:
„Veľkí a silní si robia, čo chcú, OSN je impotentná a my malí sa môžeme akurát tak pozerať a reptať. Môžeme mať silné diplomatické vyjadrenia, môžeme odsudzovať, na vojenskom útoku proti Iránu to nič nezmení.“ Dodal, že sobotňajšie udalosti považuje za dôkaz totálneho rozkladu svetového poriadku a ignorovania medzinárodného práva.
Súvislosti konfliktu
Napätie vyvrcholilo v sobotu 28. februára, keď USA spolu s Izraelom spustili koordinované letecké a raketové údery na strategické ciele v Iráne vrátane Teheránu, Isfahánu či Komu. Irán následne odpovedal masívnymi raketovými a dronovými útokmi na Izrael a americké základne v celom regióne.