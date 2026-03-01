Letecký útvar ministerstva vnútra pripravil repatriačnú misiu po tom, čo rezort diplomacie oficiálne požiadal o pomoc pri evakuácii Slovákov z Ammánu.
Letecký útvar Ministerstva vnútra SR vyšle v utorok v ranných hodinách do jordánskeho Ammánu prvé potvrdené repatriačné lietadlo. Rezort vnútra tak reaguje na požiadavku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. O podrobnostiach informoval hovorca vnútra Matej Neumann.
