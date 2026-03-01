Hlavné témy
TASR
dnes 1. marca 2026 o 7:34
Čas čítania 1:16

V Dubaji horel ikonický hotel, trosky iránskych dronov zasiahli aj letisko. Od rána hlásia ďalšie výbuchy

Spojené arabské emiráty (SAE) uviedli, že väčšina z 137 rakiet a 209 dronov odpálených na ich územie Iránom bola zničená alebo zostrelená.

Sleduj dianie v Iráne po útoku USA a Izralea v článku NAŽIVO

Úrady v Dubaji informovali, že trosky iránskeho dronu spôsobili požiar ikonického hotela Burdž al-Arab. Zároveň uviedli, že plamene majú pod kontrolou a nikto neutrpel zranenia. 


Letisko v Dubaji, ktoré patrí medzi najrušnejšie na svete, je tiež poškodené a pri „incidente“ utrpeli zranenia štyria zamestnanci, uviedlo vedenie letiska v sobotu po vlnách iránskych raketových útokov.


„Na termináli Dubai International boli zaznamenané menšie škody pri incidente, ktorý bol rýchlo zvládnutý,“ uviedlo letisko vo vyhlásení a dodalo: „Vďaka už zavedeným núdzovým plánom bola väčšina terminálov predtým evakuovaná.“


Spojené arabské emiráty (SAE) uviedli, že väčšina z 137 rakiet a 209 dronov odpálených na ich územie Iránom bola zničená alebo zostrelená, oznámilo v nedeľu ministerstvo obrany, po tom ako Teherán spustil paľbu na štáty Perzského zálivu po útoku zo strany USA a Izraela.


„Ministerstvo informovalo, že je vo vysokom stupni pohotovosti a pripravenosti riešiť akékoľvek hrozby, a že prijíma nevyhnutné opatrenia, aby odolávalo všetkému, čo cieli na narušenie bezpečnosti a stability krajiny, a potvrdilo, že bezpečnosť občanov, rezidentov a návštevníkov je najvyššou prioritou,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X.

Pokračujú ďalšie explózie

V nedeľu ráno bolo v mestách v Perzskom zálive – v Dubaji, Dauhe a Manáme – počuť nové explózie po tom, ako Irán spustil ďalšie kolo odvety za útoky USA a Izraela. Reportéri AFP zaznamenali explózie v Spojených arabských emirátoch, v Katare i v Bahrajne, píše TASR.

 

Novinári stanice al-Džazíra uviedli, že v Kuvajte sa ozývajú sirény po tom, čo Teherán spustil novú sériu úderov. Z Jordánska zase hlásia, že obranné systémy zostrelili rakety, ktoré vstúpili do vzdušného priestoru nad hlavným mestom Ammán aj v severných oblastiach krajiny.


AFP uviedla, že v nedeľu ráno bolo po výbuchoch nad katarskou metropolou Dauha vidieť hustý čierny dym.

