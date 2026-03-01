V Dubaji horel ikonický hotel, trosky iránskych dronov zasiahli aj letisko. Od rána hlásia ďalšie výbuchy

Spojené arabské emiráty (SAE) uviedli, že väčšina z 137 rakiet a 209 dronov odpálených na ich územie Iránom bola zničená alebo zostrelená.
Úrady v Dubaji informovali, že trosky iránskeho dronu spôsobili požiar ikonického hotela Burdž al-Arab. Zároveň uviedli, že plamene majú pod kontrolou a nikto neutrpel zranenia.
Letisko v Dubaji, ktoré patrí medzi najrušnejšie na svete, je tiež poškodené a pri „incidente“ utrpeli zranenia štyria zamestnanci, uviedlo vedenie letiska v sobotu po vlnách iránskych raketových útokov.
„Na termináli Dubai International boli zaznamenané menšie škody pri incidente, ktorý bol rýchlo zvládnutý,“ uviedlo letisko vo vyhlásení a dodalo: „Vďaka už zavedeným núdzovým plánom bola väčšina terminálov predtým evakuovaná.“
„Ministerstvo informovalo, že je vo vysokom stupni pohotovosti a pripravenosti riešiť akékoľvek hrozby, a že prijíma nevyhnutné opatrenia, aby odolávalo všetkému, čo cieli na narušenie bezpečnosti a stability krajiny, a potvrdilo, že bezpečnosť občanov, rezidentov a návštevníkov je najvyššou prioritou,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X.
Ikoniczny hotel Burdż al-Arab w Dubaju, powszechnie określany jako jedyny siedmiogwiazdkowy hotel na świecie, został trafiony przez irański dron. pic.twitter.com/5E6yb05LtW— Mateusz Rogala (@rogalaremiza) February 28, 2026
Pokračujú ďalšie explózie
V nedeľu ráno bolo v mestách v Perzskom zálive – v Dubaji, Dauhe a Manáme – počuť nové explózie po tom, ako Irán spustil ďalšie kolo odvety za útoky USA a Izraela. Reportéri AFP zaznamenali explózie v Spojených arabských emirátoch, v Katare i v Bahrajne, píše TASR.
Novinári stanice al-Džazíra uviedli, že v Kuvajte sa ozývajú sirény po tom, čo Teherán spustil novú sériu úderov. Z Jordánska zase hlásia, že obranné systémy zostrelili rakety, ktoré vstúpili do vzdušného priestoru nad hlavným mestom Ammán aj v severných oblastiach krajiny.
AFP uviedla, že v nedeľu ráno bolo po výbuchoch nad katarskou metropolou Dauha vidieť hustý čierny dym.