Od dnešného dňa platí zákon, vďaka ktorému si sestry a pôrodné asistentky v nemocniciach prilepšia až o 3 000 eur.
Sestry a pôrodné asistentky pracujúce v ústavnej zdravotnej starostlivosti dostanú v tomto roku finančný bonus. Umožňuje to novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá nadobudla účinnosť v nedeľu (1. marca 2026).
Poslanec Zdenko Svoboda (Hlas-SD), ktorý úpravu predložil, vysvetlil hlavný zámer tohto kroku: „Účelom stabilizačného príspevku je podpora dlhodobej stabilizácie obsadenosti pracovných miest sestier a pôrodných asistentiek u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.“
Novela presne určuje podmienky pre žiadateľov. Nárok na peniaze majú tie pracovníčky, ktoré uzavreli pracovný pomer u dotknutých poskytovateľov najneskôr do 28. februára.
Harmonogram vyplácania príspevku
Štát zastropoval celkovú výšku príspevku na sumu 3 000 eur. Peniaze štát vyplatí postupne na mesačnej báze počas celého roka 2026:
- Prvá časť: Nemocnice ju vyplatia v apríli 2026 spolu so mzdou za marec.
- Pravidelné splátky: Príspevok bude plynúť každý mesiac.
- Posledná časť: Sestry dostanú v novembri 2026 za odpracovaný mesiac október.
Finančné výhody
Veľkým plusom je, že stabilizačný príspevok nebude podliehať sociálnym ani zdravotným odvodom. Sestry a pôrodné asistentky tak dostanú v čistom vyššiu sumu, než keby išlo o klasickú odmenu k platu.