Komička Nasi o situácii v Iráne: „Mám strach, ale skôr sa viac teším z toho že autoritatívny režim už nebude mať takú moc“

Aktuálne dianie v Iráne prináša zmiešané pocity. Na jednej strane stojí nádej na zmenu po desaťročiach útlaku, na strane druhej neistota a strach z vojnového konfliktu.
Po tom, čo Spojené štáty americké spolu s Izraelom zaútočili na ciele v Iráne a zabili jedného z kľúčových predstaviteľov tamojšieho režimu, sa situácia v krajine výrazne vyostrila. Región čelí napätiu, bombardovaniu a neistote, pričom dopady vojenských operácií pociťujú aj bežní ľudia.
O aktuálnej situácii v Iráne sme sa rozprávali so slovensko-iránskou komičkou Nastaran Alaghmandan Motlagh, známou aj pod prezývkou Nasi. Hovorí o tom, ako konflikt prežíva jej rodina, čo pre ňu znamená oslabovanie autoritatívneho režimu a prečo si myslí, že ľudia mimo Iránu často nepoznajú celý historický a geopolitický kontext krajiny.
Ako vníma celú situáciu?
Podľa Nasi sú v Iráne riziká z bombardovania, no na druhej strane pociťuje úľavu a nádej, že autoritatívny režim po desaťročiach oslabol: „Samozrejme, sú tam riziká. Keď začne vojna, bežný každodenný život už nevyzerá normálne. Je to nebezpečné. Stáva sa, že sú bombardované aj miesta v okolí nemocníc, takže to nie je úplne bezpečné,“ opisuje.
Ako je na tom rodina v Iráne?
Jej rodina je podľa jej slov v poriadku a zostávajú v kontakte. Za pozitívne považuje to, že internet funguje a môžu spolu komunikovať. Spomína si však na obdobie, keď islamský režim na desať dní úplne vypol internet: „Vtedy sme vôbec nevedeli, čo sa deje. Nemohli sme sa s rodinou spojiť. To bolo ešte horšie, zatiaľ to vyzerá byť aspoň v pohode,“ dodáva.
„Mám strach, ale skôr sa viac teším z toho, že extrémny autoritatívny režim už nebude mať takú moc, akú mal posledné desaťročia. Diktátor konečne stráca kontrolu nad našimi životmi,“ hovorí Nasi.
Vojna prináša aj civilné obete a neistotu
Reaguje aj na diskusie na sociálnych sieťach, kde sa objavujú rozdielne názory na zásah USA a Izraela. Podľa nej časť ľudí mimo Iránu situáciu nepozná v širšom historickom kontexte: „Niektorí hovoria, že USA by to nemali robiť. Ale zároveň nepoznajú našu históriu, geopolitickú identitu ani to, čo všetko režim napáchal. Nechcú vnímať diktátora ako diktátora a ignorujú jeho zločiny,“ tvrdí.
Zároveň dodáva, že vojna prináša aj civilné obete a neistotu. „Mám strach o svojich blízkych. Je to stále vojna. Obyčajný život už nebude obyčajný. Ale napriek tomu vo mne prevláda nádej, že tento režim už nebude mať takú moc ako predtým,“ dodáva.
Na záver vyzýva ľudí, aby si pred vytvorením názoru o Iráne naštudovali jeho históriu. „Bolo by dobré spoznať Irán ako krajinu a pochopiť, ako sa islamský režim dostal k moci a čo to pre nás znamenalo. Až potom si vytvoriť názor,“ uzatvára.