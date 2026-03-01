Hoci nás čaká teplotne nadpriemerný štart do nového mesiaca, meteorológovia varujú pred zlomom.
Meteorologická zima definitívne skončila a čaká nás jarné počasie, ktoré nás sprevádzalo už počas posledných dní. Marec prinesie relatívne stabilné počasie. Teploty pravdepodobne prekročia dlhodobý nadpriemer, no celkový charakter dní určí najmä tlaková výš. Prvá polovica mesiaca bude pokojná a teplá s prevažne suchým vzduchom.
Príjemnú jar však môže kedykoľvek prerušiť vpád studeného vzduchu. Podľa aktuálnych modelov k nám chladnejšie prúdenie dorazí okolo 13. marca. Tento vpád vzduchu môže priniesť nielen citeľné ochladenie, ale dokonca aj sneh.
