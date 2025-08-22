Účinnosť zákona sa navrhuje od januára 2026.
Okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku sa má rozšíriť. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejní poskytovatelia výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent. Vyplýva to z návrhu zákona o financovaní škôl a školských zariadení z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktorý v piatok schválila vláda.
„Dôvodom zníženia normatívneho príspevku sa sleduje vyrovnávanie podmienok financovania škôl rôznych druhov zriaďovateľov, a to najmä z hľadiska kritéria poskytovania výchovy a vzdelávania vo verejnom záujme,“ uviedlo ministerstvo.
Materské školy, základné školy a stredné školy, ktoré poskytujú výchovu a vzdelávanie za rovnakých podmienok ako školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja alebo regionálneho úradu, teda napríklad nevyberajú školné, prednostne prijímajú deti alebo žiakov v rámci verejných školských obvodov, budú podľa rezortu financované za rovnakých podmienok bez ohľadu na ich zriaďovateľa.
Nižší príspevok by mohli dostať aj školy, ktoré by boli verejným poskytovateľom výchovy a vzdelávania, ale nedodržiavali by v tejto súvislosti svoje povinnosti. Zníženie normatívneho príspevku sa navrhuje aj pre zriaďovateľa zariadenia poradenstva a prevencie v prípade, že ministerstvo alebo regionálny úrad počas školskej inšpekcie zistí nedodržanie ustanovení o minimálnom počte odborných zamestnancov.
Zníženie normatívneho príspevku sa navrhuje taktiež v prípade, ak štátna školská inšpekcia zistí, že dochádza k nedodržiavaniu výkonových a obsahových štandardov výchovného poradenstva. Pri zistení nedostatkov by zriaďovateľom škôl alebo zriaďovateľovi zariadenia poradenstva a prevencie mohli znížiť normatívny príspevok o 15 percent v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých zistené nedostatky neboli odstránené.
Účinnosť zákona sa navrhuje od januára 2026. Výnimkou by mali byť ustanovenia týkajúce sa zníženia normatívneho príspevku z dôvodu, že škola nie je verejným poskytovateľom výchovy a vzdelávania alebo porušuje povinnosti verejného poskytovateľa. Tie by mohli nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2027.
