Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 19. augusta 2025 o 16:40
Čas čítania 0:35

V Šuranoch rastie batériová fabrika. Plánuje zamestnať tisíce ľudí

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
V Šuranoch rastie batériová fabrika. Plánuje zamestnať tisíce ľudí
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Robert Fico prijal zástupcov Gotion InoBat Batteries, ktorí v Šuranoch stavajú gigafabriku na batérie pre elektromobily.

  • Predseda vlády SR Robert Fico sa minulý utorok stretol v budove Úradu vlády SR s predstaviteľmi spoločnosti Gotion InoBat Batteries (GIB).
  • Táto spoločnosť práve začína výstavbu továrne na výrobu batérií pre elektromobily v priemyselnom parku v Šuranoch, okres Nové Zámky. Na stretnutí bola prítomná aj ministerka hospodárstva Denisa Saková a generálny riaditeľ InoBat Marián Boček.
  • Pripravovaná batériová gigafabrika v Šuranoch bude pokrývať plochu 95 hektárov a očakáva sa, že vytvorí tisíce nových pracovných miest.

Širší kontext: Projekt baterkárne bol vládou SR v prvej polovici tohto roka označený za strategickú investíciu. Gotion InoBat Batteries je výsledkom spolupráce čínskej firmy Gotion High-Tech a slovenského startupu InoBat.

V prvej fáze má továreň plánovanú ročnú kapacitu 20 gigawatthodín (GWh) s potenciálom zvýšenia až na 40 GWh. Cieľom je spustiť pilotnú výrobu pred začiatkom roku 2026 a plnú výrobu podľa plánu na január 2027.

Prečítaj si aj tieto články:

23. novembra 2023 o 12:00 Čas čítania 0:24 AKTUÁLNE: Na Slovensku vyrastie nová baterkáreň, zamestnajú až 1500 ľudí. Továreň postavia v Nitrianskom kraji AKTUÁLNE: Na Slovensku vyrastie nová baterkáreň, zamestnajú až 1500 ľudí. Továreň postavia v Nitrianskom kraji
19. augusta 2025 o 10:40 Čas čítania 0:26 Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
13. augusta 2025 o 10:45 Čas čítania 2:15 VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
fico
Zdroj: TASR/Martin Baumann
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova Vláda Roberta Fica
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Martin Baumann
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
včera o 13:00
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Požiar bytu v Ružinove skončil tragicky. Záchranárom sa nepodarilo oživiť dve deti
AKTUÁLNE: Požiar bytu v Ružinove skončil tragicky. Záchranárom sa nepodarilo oživiť dve deti
pred 2 hodinami
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
včera o 07:05
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
včera o 13:00
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
dnes o 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
včera o 07:05
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
dnes o 07:35
Ministerstvo chce zaviesť novú digitálnu daň. Má priniesť stovky miliónov do rozpočtu, dotkne sa to najväčších firiem
Ministerstvo chce zaviesť novú digitálnu daň. Má priniesť stovky miliónov do rozpočtu, dotkne sa to najväčších firiem
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
12. 8. 2025 9:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 3 dňami
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
13. 8. 2025 10:45
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Lifestyle news
V týchto dovolenkových destináciách si daj pozor. Komáre šíria viaceré choroby, Európa hlási stovky prípadov pred 46 minútami
Posun vo vyšetrovaní smrti Matthewa Perryho: „Ketamínová kráľovná“ priznáva vinu vo veci predávkovania pred hodinou
VIDEO: Falošný Justin Bieber sa dostal na pódium vo Vegas. Uveril mu celý klub, desiatky návštevníkov si ho natáčali pred 2 hodinami
Pozri si nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha. Atraktívne tenisky budú v predaji na jeseň pred 3 hodinami
IKEA opäť prekvapila: Predstavila tanier na ikonické mäsové guličky pred 3 hodinami
Muž skončil vo väzení pre Pokémon kartičky. Minul na ne 120-tisíc eur z firemnej karty dnes o 11:53
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200 dnes o 11:02
Najdrahší nový model Ferrari v histórii: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur dnes o 10:06
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík dnes o 08:51
Slovensko Všetko
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
dnes o 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zoznam Slovenský pozemkový fond aktualizuje každý polrok.
AKTUÁLNE: Požiar bytu v Ružinove skončil tragicky. Záchranárom sa nepodarilo oživiť dve deti
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Požiar bytu v Ružinove skončil tragicky. Záchranárom sa nepodarilo oživiť dve deti
Slovensko zasiahne ďalšia vlna horúčav. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapa)
dnes o 09:22
Slovensko zasiahne ďalšia vlna horúčav. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapa)
FOTO: Na Zlatých pieskoch sa objavili sladkovodné medúzy
dnes o 08:50
FOTO: Na Zlatých pieskoch sa objavili sladkovodné medúzy
Ministerstvo chce zaviesť novú digitálnu daň. Má priniesť stovky miliónov do rozpočtu, dotkne sa to najväčších firiem
dnes o 07:35
Ministerstvo chce zaviesť novú digitálnu daň. Má priniesť stovky miliónov do rozpočtu, dotkne sa to najväčších firiem
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
dnes o 10:00
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
včera o 06:26
Banky znižujú úroky na hypotékach. Podľa odborníčky je ten správny čas na kúpu nehnuteľností
Zahraničie Všetko
Trump šepkal Macronovi: Putin chce uzavrieť dohodu kvôli mne, aj keď je to šialené (+video)
pred 3 hodinami
Trump šepkal Macronovi: Putin chce uzavrieť dohodu kvôli mne, aj keď je to šialené (+video)
dnes o 06:11
AKTUÁLNE: Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s Putinom. Pozri si detaily z nočného rokovania lídrov
pred hodinou
Vo fínskom parlamente našli mŕtveho poslanca. Podľa médií spáchal samovraždu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
dnes o 07:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Poslanec Dávid Dej vysvetľuje, ako plánuje bojovať proti frustrácii z politiky a čo by odkázal tým, ktorí uvažujú o odchode zo Slovenska kvôli súčasnej politickej situácii.
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
dnes o 06:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
15. 8. 2025 13:15
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
14. 8. 2025 14:40
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
14. 8. 2025 6:30
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia