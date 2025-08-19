Robert Fico prijal zástupcov Gotion InoBat Batteries, ktorí v Šuranoch stavajú gigafabriku na batérie pre elektromobily.
- Predseda vlády SR Robert Fico sa minulý utorok stretol v budove Úradu vlády SR s predstaviteľmi spoločnosti Gotion InoBat Batteries (GIB).
- Táto spoločnosť práve začína výstavbu továrne na výrobu batérií pre elektromobily v priemyselnom parku v Šuranoch, okres Nové Zámky. Na stretnutí bola prítomná aj ministerka hospodárstva Denisa Saková a generálny riaditeľ InoBat Marián Boček.
- Pripravovaná batériová gigafabrika v Šuranoch bude pokrývať plochu 95 hektárov a očakáva sa, že vytvorí tisíce nových pracovných miest.
Širší kontext: Projekt baterkárne bol vládou SR v prvej polovici tohto roka označený za strategickú investíciu. Gotion InoBat Batteries je výsledkom spolupráce čínskej firmy Gotion High-Tech a slovenského startupu InoBat.
V prvej fáze má továreň plánovanú ročnú kapacitu 20 gigawatthodín (GWh) s potenciálom zvýšenia až na 40 GWh. Cieľom je spustiť pilotnú výrobu pred začiatkom roku 2026 a plnú výrobu podľa plánu na január 2027.
