Slováci sa musia pripraviť na možné zdražovanie niektorých potravín. Tentoraz by mali zdražieť produkty s vyšším obsahom cukru a soli, zistili Hospodárske noviny. O možnom zvyšovaní dane hovorila už aj opozičná SaS.
Podľa návrhu by DPH stúpla o štyri percentá. Základné potraviny majú stále 5-percentnú sadzbu, ostatné potraviny 19 percent. Produkty, ako čipsy, čokolády, zmrzlina či keksy by presunuli do 23-percentnej kategórie, čo by zvýšilo ich ceny. Produkty by mali definovať colným sadzobníkom.
Od nového roka platí nová daň za sladené nápoje. Každý balený nápoj s obsahom cukru alebo iného sladidla podlieha poplatku podľa objemu či hmotnosti potraviny. Tento krok sa premietol aj do cien v obchodoch.
