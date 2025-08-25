Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 25. augusta 2025 o 17:02
Čas čítania 0:52

V okrese Lučenec pribúdajú prípady hepatitídy typu A. Hygienici zavádzajú opatrenia

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
V okrese Lučenec pribúdajú prípady hepatitídy typu A. Hygienici zavádzajú opatrenia
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ochorenie sa šíri najmä priamym kontaktom a u pacientov spôsobuje príznaky podobné chrípke, bolesti brucha a postupne žltačku.

V okrese Lučenec zaznamenali hygienici nové ohnisko vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Ochorenie sa v uplynulom týždni vyskytlo v obci Dobroč. Na webovej stránke o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Lučenci.


„Prípad bol vo vekovej skupine 55 až 59-ročných a nebol v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými pozitívnymi prípadmi na VHA v meste Fiľakovo a okolitých obciach,“ priblížili hygienici.

Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove

Obec Dobroč je šiestym aktívnym ohniskom žltačky typu A v rámci okresu Lučenec; aktívnymi ohniskami sú aj obce Šíd, Radzovce, Šávoľ a Podrečany a mesto Fiľakovo. Nárast prípadov žltačky typu A v regióne hygienici evidujú od začiatku leta. Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a okolí. Ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia.


V okrese pribudlo osem nových prípadov, celkovo ich už zaznamenali 50. V súvislosti s výskytom žltačky typu A RÚVZ nariadil epidemiologické vyšetrovanie prípadov, lekársky dohľad a očkovanie úzkych kontaktov a tiež dezinfekciu a upratovanie v ohniskách nákazy.

Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom

Hepatitída typu A je prenosné ochorenie; u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou. Prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.

25. augusta 2025 o 15:28 Čas čítania 0:50 Dovolenka v Španielsku sa zmenila na horor: Vyše 100 hostí hotela skončilo s príznakmi otravy Dovolenka v Španielsku sa zmenila na horor: Vyše 100 hostí hotela skončilo s príznakmi otravy
25. augusta 2025 o 11:20 Čas čítania 0:41 Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
25. augusta 2025 o 10:10 Čas čítania 0:39 27 000 ľudí zostane na týždeň bez teplej vody. V Ružomberku hlásia masívnu odstávku 27 000 ľudí zostane na týždeň bez teplej vody. V Ružomberku hlásia masívnu odstávku
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR∕Roman Hanc
Všetko dôležité sa dozvieš medzi prvými
Každá informácia, ktorú zverejníme, prejde dôkladnou kontrolou našich skúsených redaktorov, aby sme zaručili, že dostávaš len overené fakty.
Prinášame ti objektívne spravodajstvo, na ktoré sa môžeš spoľahnúť.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR∕Roman Hanc
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 hodinami
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
pred 3 dňami
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 2 hodinami
Dovolenka v Španielsku sa zmenila na horor: Vyše 100 hostí hotela skončilo s príznakmi otravy
Dovolenka v Španielsku sa zmenila na horor: Vyše 100 hostí hotela skončilo s príznakmi otravy
včera o 14:19
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
dnes o 11:20
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
dnes o 13:58
Peter Kotlár odmieta odstúpiť. Výsledky SAV o vakcínach nepovažuje za smerodajné
Peter Kotlár odmieta odstúpiť. Výsledky SAV o vakcínach nepovažuje za smerodajné
pred 3 dňami
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 2 dňami
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
včera o 17:21
Školský výlet v Egypte skončil katastrofou. O život prišlo šesť študentov
Školský výlet v Egypte skončil katastrofou. O život prišlo šesť študentov
včera o 14:19
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
včera o 18:09
MAPA: O pár hodín príde mráz. SHMÚ vydal výstrahy vo viacerých častiach Slovenska
MAPA: O pár hodín príde mráz. SHMÚ vydal výstrahy vo viacerých častiach Slovenska
dnes o 11:20
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
19. 8. 2025 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
pred 3 dňami
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 2 dňami
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
19. 8. 2025 17:57
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
18. 8. 2025 13:00
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
pred 3 dňami
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Lifestyle news
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025: Je plná nečakaných kolaborácií pred 3 minútami
Hard Rico sa rozišiel s priateľkou. Na svojom prvom koncerte po prepustení z väzenia zahral skladbu „Zlatokopky“ pred hodinou
Na Medzinárodnej olympiáde v astronómii a astrofyzike zažiarili slovenskí študenti pred 2 hodinami
Yaksha prináša nízkokalorickú zmrzlinu. Do známeho bratislavského spotu prichádza novinka pred 3 hodinami
Zo salaša do Mekáča: Známu slovenskú pochúťku nájdeš už aj v populárnom fastfoodovom reťazci dnes o 13:36
Chatbot Elona Muska vytvoril anime priateľku. Odborníci varujú pred sexuálnym obsahom a kontroverznými výrokmi dnes o 12:49
Letecká spoločnosť mení pravidlá pre cestujúcich s nadváhou. Od budúceho roka si budú musieť zakúpiť extra sedadlo dnes o 11:30
Attila Végh sa vracia do ringu. Tentoraz bude zápasiť v boxe dnes o 10:27
Slovensko Všetko
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
dnes o 11:20
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
Podvodná schéma vedie k registrácii na falošnej investičnej platforme s prísľubom vysokých výnosov.
Attila Végh vráti peniaze SPP. Vysvetľuje, prečo nesplnil zmluvné podmienky
dnes o 08:37
Attila Végh vráti peniaze SPP. Vysvetľuje, prečo nesplnil zmluvné podmienky
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
pred 2 hodinami
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
Peter Kotlár odmieta odstúpiť. Výsledky SAV o vakcínach nepovažuje za smerodajné
dnes o 13:58
Peter Kotlár odmieta odstúpiť. Výsledky SAV o vakcínach nepovažuje za smerodajné
Advokáta v Lučenci napadli hajlujúci členovia Brat za Brata. Vykrikovali „Si*g H*il“
dnes o 10:59
Advokáta v Lučenci napadli hajlujúci členovia Brat za Brata. Vykrikovali „Si*g H*il“
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5 000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
dnes o 06:43
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5 000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
13. 8. 2025 7:05
Cena jednej z najpopulárnejších kryptomien zrazu poriadne narástla. Za týždeň posilnila o tretinu
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
Zahraničie Všetko
Školský výlet v Egypte skončil katastrofou. O život prišlo šesť študentov
včera o 17:21
Školský výlet v Egypte skončil katastrofou. O život prišlo šesť študentov
pred 18 minútami
Ukrajinská diplomacia skritizovala známeho režiséra. Oscarový Woody Allen vystúpil na festivale v Moskve
dnes o 07:28
Lavrov prehovoril o podmienkach mieru na Ukrajine. Garantom bezpečnosti majú byť viaceré štáty

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
pred 3 dňami
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia