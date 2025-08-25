Ochorenie sa šíri najmä priamym kontaktom a u pacientov spôsobuje príznaky podobné chrípke, bolesti brucha a postupne žltačku.
V okrese Lučenec zaznamenali hygienici nové ohnisko vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Ochorenie sa v uplynulom týždni vyskytlo v obci Dobroč. Na webovej stránke o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Lučenci.
„Prípad bol vo vekovej skupine 55 až 59-ročných a nebol v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými pozitívnymi prípadmi na VHA v meste Fiľakovo a okolitých obciach,“ priblížili hygienici.
Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove
Obec Dobroč je šiestym aktívnym ohniskom žltačky typu A v rámci okresu Lučenec; aktívnymi ohniskami sú aj obce Šíd, Radzovce, Šávoľ a Podrečany a mesto Fiľakovo. Nárast prípadov žltačky typu A v regióne hygienici evidujú od začiatku leta. Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a okolí. Ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia.
V okrese pribudlo osem nových prípadov, celkovo ich už zaznamenali 50. V súvislosti s výskytom žltačky typu A RÚVZ nariadil epidemiologické vyšetrovanie prípadov, lekársky dohľad a očkovanie úzkych kontaktov a tiež dezinfekciu a upratovanie v ohniskách nákazy.
Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie; u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou. Prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.