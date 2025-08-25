V Mondi SCP celozávodnú odstávku pripravujú celé mesiace.
V Ružomberku je od pondelka do 29. augusta naplánovaná odstávka dodávky teplej vody z dôvodu realizácie investičnej akcie výrobcu tepla Mondi SCP. Po skončení súvisiacich prác bude dodávka teplej vody na jednotlivých odberných miestach bezodkladne opäť obnovená. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
V Mondi SCP prebehne od 1. do 5. septembra plánovaná celozávodná odstávka. Jej cieľom je udržať vysoký technický štandard závodu a zabezpečiť plynulú a spoľahlivú prevádzku počas celého roka. Počas odstávky sa k zamestnancom pripojí približne 1300 externých pracovníkov, čo môže priniesť aj dočasné vyťaženie parkovacích miest a hustejšiu dopravu v okolí závodu.
„Na celozávodnú odstávku sa pripravujeme celé mesiace. Naším cieľom je udržať zariadenia v špičkovej kondícii a minimalizovať vplyv na okolie. Bezpečnosť je pre nás absolútnou prioritou. Všetci zamestnanci aj dodávatelia absolvujú školenie BOZP a každá činnosť je detailne naplánovaná a koordinovaná. Ďakujeme obyvateľom nášho regiónu za pochopenie a trpezlivosť počas tohto obdobia,“ uviedol riaditeľ centrálnej údržby a údržbárskych systémov v Mondi SCP, Michal Kaliský.