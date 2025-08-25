Medzi hospitalizovanými boli aj deti a tehotná žena.
Pobyt v Španielsku sa pre turistov skončil dramaticky. V letovisku La Manga pri Murcii skončilo približne sto hostí zo štvorhviezdičkového hotela Izan Cavanna v nemocnici, medzi nimi aj deti a tehotná žena. Za problémami má stáť podozrenie na salmonelózu, pre ktorú úrady preventívne zatvorili hotelovú kuchyňu. Informoval o tom britský denník The Sun.
Pôvodne sa hovorilo o 28 prípadoch, no počet nakazených stúpol na vyše 100 z približne 800 hostí. Ľudia hlásili nevoľnosti, hnačky, vracanie a horúčky. Úrady odobrali z kuchyne vzorky, pričom podozrenie padá najmä na rybu alebo cestoviny so špenátom.
Na miesto museli prísť sanitky a viacerým hosťom kvôli dehydratácii podávali infúzie. Turisti sa sťažujú, že hotel ich o situácii neinformoval a jedáleň zostala otvorená aj po prepuknutí problémov.
Príznaky môžu prísť už do pár hodín
Salmonelóza je infekčné ochorenie spôsobené baktériami rodu Salmonella, ktoré sa často vyskytuje počas letných mesiacov. Najčastejšie sa prenáša cez kontaminované potraviny a nápoje, predovšetkým mäso, vajcia a mäsové produkty, pričom u detí môže dochádzať aj k prenosu fekálno-orálnou cestou.
Príznaky sa obyčajne objavia 6 až 72 hodín po nákaze a zahŕňajú hnačky, vracanie, bolesti brucha, zvýšenú teplotu a bolesti hlavy. Liečba trvá spravidla 7 až 14 dní a zahŕňa doplnenie tekutín, vhodnú stravu, probiotiká a v niektorých prípadoch antibiotiká.