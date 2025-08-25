Mesto Lučenec v stanovisku uvádza, že podporuje prešetrenie incidentu a odsudzuje podobné prejavy nenávisti.
Príjemné posedenie s priateľmi sa pre advokáta a občianskeho aktivistu Martina Landla z Lučenca zmenilo na nepríjemný incident. Tvrdí, že skupina mužov v jeho blízkosti najprv vykrikovala so vztýčenými pravicami a následne ho fyzicky napadla priamo pred očami prítomných policajtov, informujú o tom tvnoviny.sk. Podľa zistení Denníka N išlo o členov proruskej skupiny Brat za Brata.
Člen polície sa voči útočníkom správal priateľsky
Počas večerných osláv Dní mesta Lučenec sedel Martin Landl s priateľmi v stane s občerstvením, keď si všimol skupinu mužov vykrikujúcich nacistický pozdrav a zdvíhajúcich ruky v gestách, ktoré pripomínali hajlovanie.
Landl ich najskôr slušne vyzval, aby prestali, na čo mali reagovať agresívne. Následne zavolal políciu, no podľa jeho slov sa jeden z príslušníkov mestskej polície správal voči útočníkom príliš priateľsky.
Krajská polícia prípad preveruje
Po udalosti podal Landl trestné oznámenie, ktoré krajská polícia v Banskej Bystrici momentálne preveruje. K incidentu sa vyjadrili aj viaceré inštitúcie a organizácie. Slovenské protifašistické hnutie napríklad zaslalo primátorke mesta výzvu, aby preverila postup mestskej polície.
Svedok opisuje, že skupina mladých mužov mala vztýčené pravice a vykrikovala „Sieg Heil“. Landl ich upozornil, že takéto správanie je protizákonné, no dvaja z mužov na neho okamžite zaútočili.
Pri strkanici, ktorá nasledovala, ho napadli. Landl opisuje, že ho jeden útočník zasiahol do hrude a druhý zas z pravej strany, keď sa snažil ubrániť. Mesto Lučenec zverejnilo svoje stanovisko, v ktorom uvádza, že podporuje prešetrenie incidentu a odsudzuje podobné prejavy nenávisti.