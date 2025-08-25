Kategórie
TASR
dnes 25. augusta 2025 o 11:20
Čas čítania 0:41

Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu

Kategória:
Slovensko
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj

Podvodná schéma vedie k registrácii na falošnej investičnej platforme s prísľubom vysokých výnosov.

Polícia upozorňuje na podvodné telefonáty, ktoré v posledných dňoch prichádzajú z rakúskeho čísla. Apeluje na občanov, aby nezdvíhali hovory z neznámych čísel a nikdy neodovzdávali svoje osobné údaje alebo údaje z karty niekomu, koho nepoznajú. Podľa polície ide o podvodnú schému, ktorá vedie k registrácii na falošnej investičnej platforme. 


„Automatizovaný hlas navádza obeť, aby si pridala kontakt do aplikácie WhatsApp. Komunikácia následne pokračuje na Telegrame, kde podvodníci ponúknu brigádu z domu. Na začiatku ide len o klikanie na reklamy alebo ‚lajkovanie‘ príspevkov, dokonca aj s menšou finančnou odmenou, aby všetko pôsobilo dôveryhodne. Následne prichádza ponuka registrácie na falošnej investičnej platforme s prísľubom vysokých výnosov. Obeť začne posielať menšie sumy - od pár eur, postupne až po tisíce. Podvodníci si často vypýtajú aj osobné údaje vrátane občianskeho preukazu,“ priblížili podvodné postupy policajti na sociálnej sieti.

policia, podvod
Zdroj: Polícia SR - Facebook


Polícia radí nedvíhať neznáme čísla. „Už to, že s vami hovorí automatizovaný hlas z cudzieho čísla, je veľmi neštandardné,“ upozornila. V prípade nekontrolovateľnej straty peňazí z účtu policajti radia ihneď blokovať kartu a na polícii podať trestné oznámenie.

25. augusta 2025 o 10:59 Čas čítania 0:57 Advokáta v Lučenci napadli hajlujúci členovia Brat za Brata. Vykrikovali „Si*g H*il“ Advokáta v Lučenci napadli hajlujúci členovia Brat za Brata. Vykrikovali „Si*g H*il“
25. augusta 2025 o 10:10 Čas čítania 0:39 27 000 ľudí zostane na týždeň bez teplej vody. V Ružomberku hlásia masívnu odstávku 27 000 ľudí zostane na týždeň bez teplej vody. V Ružomberku hlásia masívnu odstávku
25. augusta 2025 o 8:37 Čas čítania 0:48 Attila Végh vráti peniaze SPP. Vysvetľuje, prečo nesplnil zmluvné podmienky Attila Végh vráti peniaze SPP. Vysvetľuje, prečo nesplnil zmluvné podmienky
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Hassan Ouajbir
Polícia SR Správy z domova
Náhľadový obrázok: Polícia SR - Facebook
Domov
Zdieľať
Diskusia