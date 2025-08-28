Maďarsko avizuje testovací režim dodávok s nižším objemom.
Po minulotýždňovom útoku na ropovod Družba opäť prúdi na Slovensko ropa. Vo štvrtok to na sociálnej sieti oznámila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). „Dodávka ropy na Slovensko cez ropovod Družba bola obnovená!“ napísala. Saková nespresnila, či ide o úplné obnovenie prepravy.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu (27. 8.) na sociálnej sieti napísal, že útok Ukrajiny raketami a dronmi na ropovod Družba spôsobil také vážne škody, že opravy trvajú niekoľko dní.
Prvý námestník ruského ministra energetiky Pavel Sorokin maďarského ministra informoval, že po intenzívnej práci sa našlo dočasné riešenie, takže dodávky ropy do Maďarska sa môžu vo štvrtok obnoviť v testovacom režime v nižších objemoch.