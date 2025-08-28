Kategórie
Radoslava Horňáková TASR
dnes 28. augusta 2025 o 8:33
Čas čítania 0:39

VIDEO: Ľudia v Senici vypískali vládu. Dav skandoval: „Dosť bolo Fica“

Kategória:
Slovensko
VIDEO: Ľudia v Senici vypískali vládu. Dav skandoval: „Dosť bolo Fica"
Zdroj: FOTO TASR- Pavel Neubauer

Predseda vlády Robert Fico a jeho ministri sa v stredu stretli na výjazdovom rokovaní v Senici, no na mieste ich čakali desiatky nespokojných občanov. Dav skandoval a pískaním vyjadroval svoj nesúhlas s politikou vlády.

Predstavitelia vlády Slovenskej republiky sa v stredu stretli na výjazdovom rokovaní v Senici. Pred budovou, kde sa rokovanie konalo, sa zhromaždilo pár desiatok ľudí, ktorí pískali a skandovali: „Dosť bolo Fica.“ Video pískajúceho davu zverejnila instagramová stránka @senicansk.

Vláda na mieste prediskutovala sociálno-ekonomickú situáciu a aktuálne problémy okresov Skalica a Senica. Ministri sa zaoberali návrhmi na zlepšenie situácie v sociálnej a hospodárskej oblasti.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by SENIČAN.SK (@senicansk)

Na stole bol aj návrh na zrušenie Stratégie rezortného vzdelávania na Ministerstve práce. Dôvodom sú chýbajúce finančné zdroje, ktoré sa nepodarilo zabezpečiť v rámci konsolidácie verejných financií. Vláda mala tiež rokovať o pláne zahraničných stykov.

rokovanie fico kalinak raz simkovicova huliak rokovanie fico kalinak raz simkovicova huliak rokovanie fico kalinak raz simkovicova huliak rokovanie fico kalinak raz simkovicova huliak
Zobraziť galériu
(11)

Dôležitým bodom rokovania bol aj materiál Ministerstva dopravy o liberalizácii dopravných služieb na železniciach. Slovensko musí do roku 2030 vysúťažiť prevádzkovateľov všetkých železničných spojov v súlade s nariadením EÚ. Ministerstvo plánuje zverejniť prvé oznámenia o súťažiach už tento rok, pričom samotné súťaže by sa mali spustiť koncom roka 2026. Víťazní dopravcovia by mali začať s prevádzkou na prvých tratiach od roku 2029.

22. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 5:01 Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
27. augusta 2025 o 16:44 Čas čítania 0:44 Hlasu hrozí pokuta za pôžičku od Pellegriniho sestry. Komisia začala konanie Hlasu hrozí pokuta za pôžičku od Pellegriniho sestry. Komisia začala konanie
27. augusta 2025 o 14:52 Čas čítania 0:37 Fico sa verejne zastal Kotlára: Je to bojovník, bodaj by takí boli všetci ministri Fico sa verejne zastal Kotlára: Je to bojovník, bodaj by takí boli všetci ministri
rokovanie fico kalinak raz simkovicova huliak
Zdroj: FOTO TASR- Pavel Neubauer
Súvisiace témy:
Politika Robert Fico Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Instagram/@senicansk
