VIDEO: Ľudia v Senici vypískali vládu. Dav skandoval: „Dosť bolo Fica“

Predseda vlády Robert Fico a jeho ministri sa v stredu stretli na výjazdovom rokovaní v Senici, no na mieste ich čakali desiatky nespokojných občanov. Dav skandoval a pískaním vyjadroval svoj nesúhlas s politikou vlády.
Predstavitelia vlády Slovenskej republiky sa v stredu stretli na výjazdovom rokovaní v Senici. Pred budovou, kde sa rokovanie konalo, sa zhromaždilo pár desiatok ľudí, ktorí pískali a skandovali: „Dosť bolo Fica.“ Video pískajúceho davu zverejnila instagramová stránka @senicansk.
Vláda na mieste prediskutovala sociálno-ekonomickú situáciu a aktuálne problémy okresov Skalica a Senica. Ministri sa zaoberali návrhmi na zlepšenie situácie v sociálnej a hospodárskej oblasti.
Na stole bol aj návrh na zrušenie Stratégie rezortného vzdelávania na Ministerstve práce. Dôvodom sú chýbajúce finančné zdroje, ktoré sa nepodarilo zabezpečiť v rámci konsolidácie verejných financií. Vláda mala tiež rokovať o pláne zahraničných stykov.
Dôležitým bodom rokovania bol aj materiál Ministerstva dopravy o liberalizácii dopravných služieb na železniciach. Slovensko musí do roku 2030 vysúťažiť prevádzkovateľov všetkých železničných spojov v súlade s nariadením EÚ. Ministerstvo plánuje zverejniť prvé oznámenia o súťažiach už tento rok, pričom samotné súťaže by sa mali spustiť koncom roka 2026. Víťazní dopravcovia by mali začať s prevádzkou na prvých tratiach od roku 2029.