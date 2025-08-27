Kategórie
dnes 27. augusta 2025 o 16:44
Čas čítania 0:44

Hlasu hrozí pokuta za pôžičku od Pellegriniho sestry. Komisia začala konanie

Hlasu hrozí pokuta za pôžičku od Pellegriniho sestry. Komisia začala konanie
Zdroj: Instagram/ peter_pellegrini

Štátna komisia začala konanie v prípade pôžičky na Pellegriniho kampaň.

  • Štátna volebná komisia začala konanie o uložení pokuty Hlasu-SD v súvislosti s neskorým informovaním o prijatej pôžičke, ktorá šla na kampaň pred prezidentskými voľbami pre súčasnú hlavu štátu, Petra Pellegriniho.
  • O začatí konania rozhodla Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na utorkovom zasadnutí. Konanie sa týka podozrenia z nesplnenia povinností podľa zákona o politických stranách.
  • Strana je podľa zákona povinná zverejniť na webe údaje o prijatej pôžičke do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o pôžičke.

Širší kontext: Z výročnej správy Hlasu-SD vyplýva, že strana minulý rok evidovala jednu pôžičku veriteľa Element Business vo výške 300-tisíc eur. Hlas-SD ju prijal 26. januára 2024 a splatil 8. októbra 2024. Konateľkou firmy je Eva Pellegrini.

Hlas-SD tvrdil, že informáciu o pôžičke na webstránku doplnil bezodkladne po tom, ako internou kontrolou zistil, že táto povinnosť nebola splnená. Strana je podľa jej lídra a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pripravená niesť zodpovednosť za administratívne chyby v prípade financovania kampane Pellegriniho pred prezidentskými voľbami. Šutaj Eštok tiež zdôraznil, že celá kampaň Pellegriniho bola financovaná z darov od členov či sympatizantov Hlasu-SD.

Prečítaj si aj tieto články:

14. augusta 2025 o 13:20 Čas čítania 0:10 Generálna prokuratúra preverí Pellegriniho prezidentskú kampaň. Majú podozrenie z prekročenia zákonného limitu kampane Generálna prokuratúra preverí Pellegriniho prezidentskú kampaň. Majú podozrenie z prekročenia zákonného limitu kampane
8. augusta 2025 o 15:10 Čas čítania 0:48 Pellegrini má ďalší problém s financovaním kampane. Hlas mu poslal 250-tisíc skôr, ako dostal pôžičku od sestry Pellegrini má ďalší problém s financovaním kampane. Hlas mu poslal 250-tisíc skôr, ako dostal pôžičku od sestry
14. júla 2025 o 14:49 Čas čítania 0:51 Sestra Petra Pellegriniho požičala strane Hlas-SD státisíce eur. Peniaze skončili v prezidentskej kampani Sestra Petra Pellegriniho požičala strane Hlas-SD státisíce eur. Peniaze skončili v prezidentskej kampani
Súvisiace témy:
Peter Pellegrini Správy z domova
Náhľadový obrázok: Instagram/ peter_pellegrini
