Izraelský minister obrany Jisrael Kac v piatok vyhlásil, že mesto Gaza bude zničené, ak palestínske militantné hnutie Hamas nebude súhlasiť s odzbrojením, prepustením všetkých zostávajúcich rukojemníkov a ukončením vojny podľa podmienok Izraela.
„Brány pekla sa čoskoro otvoria nad hlavami vrahov a sexuálnych násilníkov z Hamasu v Gaze – pokiaľ nebudú súhlasiť s podmienkami Izraela na ukončenie vojny, predovšetkým s prepustením všetkých rukojemníkov a so svojím odzbrojením,“ uviedol Kac na sociálnych sieťach.
„Ak nebudú súhlasiť, Gaza, hlavné mesto Pásma Gazy, sa stane Rafahom alebo Bajt Hanúnom,“ dodal s odkazom na dve mestá v enkláve, ktoré boli počas predchádzajúcich izraelských útokov z veľkej časti zničené.
Obsadiť chcú mesto Gaza
Vyjadrenia Kaca prichádzajú len dva dni po tom, ako jeho rezort schválil vojenský plán na obsadenie mesta Gaza a odobril povolanie približne 60 000 záložníkov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý toto mesto označil za poslednú baštu Hamasu, plán na jeho obsadenie schválil vo štvrtok a zároveň nariadil začatie okamžitých rokovaní o prepustení zvyšných rukojemníkov.
Izraelská armáda začala inváziu do mesta Gaza v stredu večer a vo štvrtok vyzvala humanitárne organizácie na severe Pásma Gazy, aby sa pripravili na evakuáciu miestneho obyvateľstva do južnej časti palestínskej enklávy.
Sprostredkovatelia nepriamych rokovaní medzi Izraelom a Hamasom podľa AFP čakajú už niekoľko dní na oficiálnu odpoveď Izraela na najnovší návrh prímeria, ktorý počíta so 60-dňovým prerušením bojov a fázovým prepustením izraelských rukojemníkov, ako aj niekoľkých Palestínčanov väznených v Izraeli. Hamas s návrhom podľa zdrojov súhlasil už v pondelok.
