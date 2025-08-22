Hladomor spôsobuje mnohé úmrtia.
Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN) v piatok oficiálne vyhlásila stav hladomoru v meste Gaza. Pri prvom oficiálnom hladomore v regióne Blízkeho východu podľa expertov IPC čelí približne 500 000 ľudí „katastrofálnemu“ hladu.
IPC vo svojej novej správe svoje hodnotenie zvýšila na 5. fázu, čo je najvyššia a najhoršia úroveň akútnej potravinovej neistoty, píše BBC.
IPC označila hladomor v Gazey za „úplne človekom spôsobený“. Dodala, že situáciu možno zastaviť aj zvrátiť, ak sa podniknú okamžité kroky. Izrael oponuje s tvrdením, že správa IPC je „nepravdivá a zaujatá“
Autori dokumentu zdôraznili, že čas na debaty a váhanie sa skončil. „Hlad je prítomný a rýchlo sa šíri,“ píše sa v správe. Podľa 59-stranového dokumentu nemôže nikto pochybovať, že situácia si vyžaduje okamžitú reakciu vo veľkom rozsahu. Autori varujú, že aj niekoľkodňové zdržanie povedie k neprijateľnému nárastu úmrtí spôsobených hladomorom.
