Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 31. augusta 2025 o 15:57
Čas čítania 1:43

Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

V oblasti bezpečnosti škôl má vzniknúť aj „spis dieťaťa“.

Rodič by mohol dostať pokutu za nekonanie pri rizikovom správaní dieťaťa. Ide o jednu zo zmien v návrhoch zákonov, ktoré budú predložené do Národnej rady SR. Učitelia by tiež v zmysle navrhovaného zákona mali riešiť šikanovanie, inak budú niesť zodpovednosť. Okrem ďalších opatrení v oblasti bezpečnosti škôl má vzniknúť aj „spis dieťaťa“. Vyplýva to z vyjadrení ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD).

„Ak dieťa vykazuje v škole rizikové správanie, ktoré ohrozuje život, zdravie alebo poriadok školy, potrebuje okrem intervencie školského podporného tímu aj ďalšie odborné služby a činnosti. Tie mu vedia poskytnúť centrá poradenstva a prevencie. Ale keďže ide o maloleté dieťa, musí konať rodič,“ uviedol minister.

Ako doplnil, v prípade, že rodič pomoc odmieta, zákon ustanovuje až možnosť uloženia pokuty rodičovi za nekonanie s prepojením na sociálnoprávnu kuratelu detí.

Školy majú byť tiež chránené pred neprimeraným zásahom tretích osôb. „Často, musím pripustiť, že sú to aj rodičia, ktorí vstupujú do škôl a snažia sa vymôcť si istým spôsobom svoj pohľad na konkrétnu situáciu. Pokiaľ by to bolo neprimerané konanie, tak zákon ustanovuje možnosť sankcionovať rodiča,“ priblížil minister.

22. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 5:01 Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate

Rezort školstva zároveň kladie dôraz aj na ochranu detí z pohľadu učiteľov. „Aby dodržiavali etický poriadok, aby riešili šikanovanie, pretože ak nebudú, rovnako sa stávajú v zmysle zákona zodpovednými za svoje správanie,“ doplnil. Ministerstvo chce podľa slov Druckera rovnako chrániť aj učiteľov. Priestupkom bude poškodenie cti, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti či verejné zosmiešnenie učiteľa – napríklad v online priestore. Postihované bude aj šírenie nepravdivých informácií a osobných údajov s cieľom spôsobiť ujmu.

Vznikne aj spis dieťaťa

Za kľúčové opatrenie, ktoré je takisto súčasťou predložených zmien, považuje minister výmenu informácií o žiakovi. Vzniknúť má spis dieťaťa, ktorý má zabezpečiť, aby sa v prípade jeho prestupu z jednej školy na druhú vedelo o typoch podporných opatrení dieťaťa. Taktiež poradenské zariadenia by mali mať povinnosť informovať školu o správaní, ktoré môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť.

Pripomenul, že v oblasti prevencie ministerstvo urobilo za posledné dva roky mnoho zmien. Podporuje programy, ako sú ranné kruhy, pripravilo metodickú podporu pre krízové situácie. Spustilo databázu preventívnych programov, obmedzilo používanie mobilných telefónov na základných školách a upravilo smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania.

Minister zároveň uviedol, že škola nie je len tá, ktorá učí, ale musí poskytovať prostredie, v ktorom sa deti cítia bezpečne. „Netreba to zužovať len na pohľad fyzickej bezpečnosti, ale bezpečné prostredie musí chrániť aj osobnosť, duševné zdravie dieťaťa vrátane šikanovania, ktoré sa stále objavuje aj v našich školách. Zároveň to prostredie musí ísť ešte ďalej, musí byť podporné, tvorivé, láskavé, aby sa tam deti cítili dobre, nebáli sa pýtať,“ dodal.

Prečítaj si aj tieto články:

25. augusta 2025 o 16:03 Čas čítania 0:46 Na Medzinárodnej olympiáde v astronómii a astrofyzike zažiarili slovenskí študenti Na Medzinárodnej olympiáde v astronómii a astrofyzike zažiarili slovenskí študenti
22. augusta 2025 o 18:57 Čas čítania 1:21 Materské školy čaká reforma. Predprimárne vzdelávanie bude povinné pre všetky trojročné deti na Slovensku Materské školy čaká reforma. Predprimárne vzdelávanie bude povinné pre všetky trojročné deti na Slovensku
22. augusta 2025 o 17:57 Čas čítania 0:56 Umelá inteligencia na skúškach? Dánsko ju študentom dovolí používať Umelá inteligencia na skúškach? Dánsko ju študentom dovolí používať
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD)
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) Zdroj: TASR - Martin Baumann
Rýchlo, jasne, zrozumiteľne
Pracujeme denne, aj počas víkendov a sviatkov na tom, aby sme ťa mohli informovať o aktuálnom dianí doma aj vo svete, ktoré považuješ za dôležité.
Zložité témy vysvetľujeme tak, aby si im jasne rozumel/-a.
Ďakujeme, že čítaš náš spravodajský obsah.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Školstvo Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Pavol Zachar
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 13:41
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
dnes o 10:37
Poľsko testuje skrátený pracovný týždeň. Zamestnanci pracujú 32 hodín a mzda zostáva nezmenená
Poľsko testuje skrátený pracovný týždeň. Zamestnanci pracujú 32 hodín a mzda zostáva nezmenená
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 3 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
dnes o 09:52
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
pred 33 minútami
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 3 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
pred 3 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
pred 3 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
včera o 13:41
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
dnes o 09:52
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
27. 8. 2025 9:39
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 3 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 3 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
26. 8. 2025 11:03
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Lifestyle news
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation pred 45 minútami
Gordon Ramsay podstúpil operáciu rakoviny kože. Fanúšikov vyzval, aby si chránili pokožku pred slnkom pred 3 hodinami
SEPTEMBER na Netflixe: Školský rok odštartuje drámou od Peaky Blinders, pokračovaním Wednesday a novými hitmi na chladné večery dnes o 12:00
Prvý deň festivalu Uprising priniesol nezabudnuteľnú atmosféru. Legendy reggae a rapu ovládli Zlaté piesky včera o 15:22
Danko odkazuje Pellegrinimu: Pán prezident, pracujte a dajte pokoj Jovinečkovi včera o 12:41
Raperka Cardi B čelí žalobe pre napadnutie ochrankárky. Internet sa baví na videozázname z jej súdneho procesu včera o 12:17
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie včera o 09:38
Voda drahšia ako víno? Reštaurácia si za fľašu „luxusnej minerálky“ pýta 22 eur pred 2 dňami
Prvý záber z filmu Star Wars: Starfighter je tu. Aké ďalšie hviezdy sa pridali k Ryanovi Goslingovi? pred 2 dňami
Selena Gomez si pred svadbou užila rozlúčku so slobodou. S priateľmi oslavovala v Mexiku pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Neznámy muž uniesol 16-ročnú tínedžerku v Košiciach. V aute ju zviazal a znásilnil
dnes o 11:21
Neznámy muž uniesol 16-ročnú tínedžerku v Košiciach. V aute ju zviazal a znásilnil
Muž ju odviezol do obce neďaleko Košíc, odkiaľ podľa informácií dievča zavolalo pomoc.
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
dnes o 09:52
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
Aj jedna šálka kávy denne môže uškodiť. Vedci odhalili, že kofeín oslabuje účinok niektorých antibiotík
pred hodinou
Aj jedna šálka kávy denne môže uškodiť. Vedci odhalili, že kofeín oslabuje účinok niektorých antibiotík
AKTUÁLNE: Muž v Partizánskom mal zastreliť 20-ročnú tehotnú ženu. Z miesta činu ušiel
včera o 17:36
AKTUÁLNE: Muž v Partizánskom mal zastreliť 20-ročnú tehotnú ženu. Z miesta činu ušiel
Huliak predstavil sériu radikálnych návrhov na úsporu financií: Hazard úplne pod kontrolou štátu či zrušenie krajov
pred 2 hodinami
Huliak predstavil sériu radikálnych návrhov na úsporu financií: Hazard úplne pod kontrolou štátu či zrušenie krajov
Slováci prídu o desiatky eur. Môže za to zrušený deň pracovného pokoja
dnes o 07:18
Slováci prídu o desiatky eur. Môže za to zrušený deň pracovného pokoja
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
19. 4. 2023 17:45
Strávili sme deň vo väzení pre mladistvých. Ukázali nám cely, čo jedia aj ako športujú (Videoreportáž)
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
18. 8. 2025 6:26
Banky znižujú úroky na hypotékach. Podľa odborníčky je ten správny čas na kúpu nehnuteľností

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia