Aneta Gospičová TASR
dnes 22. augusta 2025 o 18:57
Čas čítania 1:21

Materské školy čaká reforma. Predprimárne vzdelávanie bude povinné pre všetky trojročné deti na Slovensku

Kategória:
Slovensko
Materské školy čaká reforma. Predprimárne vzdelávanie bude povinné pre všetky trojročné deti na Slovensku
Zdroj: Flickr / woodleywonderworks

Zmena sa vzťahuje na všetky deti s trvalým pobytom na území SR.

Predprimárne vzdelávanie má byť od septembra 2027 povinné pre všetky štvorročné deti. O rok nato má byť povinné aj pre trojročné deti. Zároveň by mal rodič možnosť rozhodnúť sa pre formu domáceho vzdelávania dieťaťa, ak by mal požadované vzdelanie. Podmienky plnenia vzdelávania by však boli miernejšie ako pri päťročných deťoch. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona z dielne rezortu školstva, ktorý v piatok schválila vláda.

„Návrhom sa rešpektuje právo zákonných zástupcov rozhodnúť, či ich štvorročné alebo trojročné dieťa bude povinné predprimárne vzdelávanie prednostne plniť formou individuálneho vzdelávania alebo využijú možnosť, aby ho plnilo formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej tri hodiny denne,“ uviedol rezort v materiáli.

V rámci navrhovaného modelu domáceho vzdelávania by nebolo povinnosťou prihlásiť dieťa do materskej školy, ale len oznámiť domáce vzdelávanie príslušnej obci. Vyžadovalo by sa, aby zákonný zástupca mal rovnaký stupeň vzdelania ako pri bežnom individuálnom vzdelávaní dieťaťa. Zároveň by sa po dovŕšení štvrtého roku veku posudzovala dosiahnutá úroveň vzdelania. Toto posúdenie by vykonávala materská škola určená príslušnou obcou.

Povinnosť prihlásiť dieťa do materskej školy

Ak by sa preukázalo, že dieťa nemá rozvinuté vedomosti, zručnosti a kompetencie v súlade s obsahom vzdelávania vydaným a zverejneným ministerstvom školstva, zákonný zástupca by bol povinný podať prihlášku na vzdelávanie dieťaťa v materskej škole do 15 dní odo dňa posúdenia. Posledný rok povinného predprimárneho vzdelávania by však bola, tak ako doposiaľ, povinnosť prihlásiť dieťa do materskej školy.

Povinné predprimárne vzdelávanie trojročných detí by bolo v rozsahu minimálne troch hodín denne, v prípade detí so zdravotným znevýhodnením aj menej. Rezort zároveň navrhuje zvýšiť týždenný počet hodín poskytovaných dieťaťu v individuálnom vzdelávaní zo zdravotných dôvodov. Aj podmienky individuálneho vzdelávania detí na základe žiadosti rodičov majú byť pre trojročné a štvorročné deti nastavené miernejšie ako pre päťročné deti.

Vzhľadom na disponibilné kapacity a budovanie nových kapacít rezort navrhuje postupný nábeh od 1. septembra 2027 pre štvorročné deti a od 1. septembra 2028 pre trojročné deti. Zmena sa vzťahuje na všetky deti s trvalým pobytom na území SR.

Škôlka
Zdroj: TASR/Henrich Mišovič
Súvisiace témy:
Školstvo Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Flickr / woodleywonderworks
