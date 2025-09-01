Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 1. septembra 2025 o 16:19
Čas čítania 0:33

KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
Zdroj: TASR/Daniel Stehlík

Stačí zadať svoju hrubú mzdu a kalkulačka ti hneď ukáže, koľko Slovákov zarába viac a koľko menej ako ty.

Ak si chceš porovnať svoju výplatu s ostatnými, pomôže ti jednoduchá kalkulačka, ktorú nájdeš na tomto webe. Stačí, ak zadáš svoju hrubú mesačnú mzdu a okamžite uvidíš, koľko ľudí na Slovensku zarába menej a koľko viac ako ty.

Výsledky sa zobrazia v prehľadných grafoch, ktoré vychádzajú z počtu obyvateľov, počtu zamestnaných a štatistík o štruktúre miezd. Dáta sú prispôsobené úrovni miezd v roku 2024, preto výsledky treba vnímať ako približné.

Kalkulačka ti tak dá rýchly prehľad, či sa pohybuješ pod priemerom, okolo mediánu alebo v hornej časti rebríčka. Ukáže ti nielen percento ľudí, ktorí majú vyšší plat, ale aj to, kde sa sústreďuje väčšina miezd. Výsledok môžeš využiť pre vlastnú orientáciu, pri vyjednávaní o plate či len zo zvedavosti, ako na tom v skutočnosti si, v porovnaní so zvyškom Slovenska.

Prečítaj si aj tieto články:

1. septembra 2025 o 12:15 Čas čítania 5:10 PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. septembra 2025 o 11:57 Čas čítania 0:48 VIDEO: Huliak sa pustil do Petra Kotlára. Nazval ho šarlatánom, ktorý je na posmech VIDEO: Huliak sa pustil do Petra Kotlára. Nazval ho šarlatánom, ktorý je na posmech
1. septembra 2025 o 7:40 Čas čítania 0:24 Fico sa opäť stretne s Putinom. Stane sa tak už o pár hodín v Číne Fico sa opäť stretne s Putinom. Stane sa tak už o pár hodín v Číne
kalkulačka
Zdroj: O Peniazoch
Sme nezávislí... (a aj zostaneme)
Ako nezávislé médium poskytujeme objektívne spravodajstvo, bez zásahu korporátnych sponzorov alebo politického tlaku.
Sme financovaní priamo od našich čitateľov, čo nám umožňuje zostať verní našim hodnotám a tvoriť transparentný a nezaujatý obsah.
Tvorbu dôveryhodného spravodajstva môžeš podporiť kúpou predplatného.
Podporím vás
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: FreeIMG, TASR/Henrich Mišovič
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 hodinami
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
26. 8. 2025 12:51
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu očakávať?
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu očakávať?
pred hodinou
Biedronka otvára ďalšiu predajňu. Tešiť sa môžu zákazníci zo stredného Slovenska
Biedronka otvára ďalšiu predajňu. Tešiť sa môžu zákazníci zo stredného Slovenska
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
dnes o 14:20
September sa začne teplom, no prinesie aj búrky. Na takéto počasie sa musia Slováci pripraviť
September sa začne teplom, no prinesie aj búrky. Na takéto počasie sa musia Slováci pripraviť
dnes o 13:07
VIDEO: Na juhu Slovenska spozorovali medveďa. Obec varuje obyvateľov
VIDEO: Na juhu Slovenska spozorovali medveďa. Obec varuje obyvateľov
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
28. 8. 2025 13:24
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
pred 2 dňami
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
pred 2 hodinami
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
dnes o 09:25
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
27. 8. 2025 9:39
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
28. 8. 2025 17:56
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
28. 8. 2025 13:24
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
26. 8. 2025 11:03
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Lifestyle news
Toto sú účastníci novej série Love Islandu: Zubná asistentka aj kaskadér z Londýna pred 25 minútami
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz pred hodinou
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor, no pribudnú aj nové tváre pred 2 hodinami
VIDEO: Suárezovi po prehre vo finále pohára praskli nervy. Počas hádky napľul na súpera pred 3 hodinami
Demi Lovato a Zara Larsson ocenili mladú slovenskú speváčku Adélu. Vraj sú posadnuté jej pesničkou dnes o 14:13
Poľský CEO ukradol malému chlapcovi šiltovku na US Open. Internet to jeho firme nemilosrdne spočítal dnes o 12:59
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. Sľubuje lávu, dinosaury a návrat ikonických postáv dnes o 11:38
Pomohol si umelou inteligenciou. Will Smith bizarným videom reaguje na obvinenia z falšovania publika dnes o 10:27
Český „hrobár“ sa v Oktagone chystá pochovať svojho súpera. Chce získať titul dnes o 09:38
Slovensko Všetko
Biedronka otvára ďalšiu predajňu. Tešiť sa môžu zákazníci zo stredného Slovenska
pred hodinou
Biedronka otvára ďalšiu predajňu. Tešiť sa môžu zákazníci zo stredného Slovenska
Biedronka otvára svoju predajňu v Revúcej.
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny a dôležité novinky
dnes o 13:46
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny a dôležité novinky
Zasiahne nás silná geomagnetická búrka. Na Slovensku sa môže objaviť polárna žiara
dnes o 10:01
Zasiahne nás silná geomagnetická búrka. Na Slovensku sa môže objaviť polárna žiara
VIDEO: Huliak sa pustil do Petra Kotlára. Nazval ho šarlatánom, ktorý je na posmech
dnes o 11:57
VIDEO: Huliak sa pustil do Petra Kotlára. Nazval ho šarlatánom, ktorý je na posmech
AKTUÁLNE: D1 na severe Slovenska úplne uzavreli z dôvodu dopravnej nehody. Polícia zverejnila obchádzku
dnes o 10:31
AKTUÁLNE: D1 na severe Slovenska úplne uzavreli z dôvodu dopravnej nehody. Polícia zverejnila obchádzku
VIDEO: Na juhu Slovenska spozorovali medveďa. Obec varuje obyvateľov
dnes o 13:07
VIDEO: Na juhu Slovenska spozorovali medveďa. Obec varuje obyvateľov
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
9. 8. 2025 16:50
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
dnes o 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Študenti pred začiatkom semestra riešia, kde bývať. Internát je síce najlacnejší, no je bez súkromia, zatiaľ čo byt je drahší, ale pohodlnejší. Prinášame prehľad cien internátov a prenájmov v krajských mestách.
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia