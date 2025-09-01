Študenti pred začiatkom semestra riešia, kde bývať. Internát je síce najlacnejší, no je bez súkromia, zatiaľ čo byt je drahší, ale pohodlnejší. Prinášame prehľad cien internátov a prenájmov v krajských mestách.
Začiatok semestra je už za rohom a tisíce študentov práve riešia najdôležitejšiu otázku jesene: Kde budú bývať? Internát je síce najlacnejšia možnosť, no nie každý má šťastie na voľné miesto a nie každému vyhovuje predstava spoločnej izby s viacerými, často cudzími, ľuďmi. Aj preto sa čoraz viac študentov rozhoduje pre byt, kde majú viac súkromia, pokoja a často aj lepšie podmienky na štúdium.
Samozrejme, s bytom prichádzajú vyššie náklady. Zatiaľ čo na internáte sa mesačné výdavky rátajú v desiatkach eur, prenájom bytu znamená stovky. Mnohí to riešia tak, že si nájom rozdelia a bývajú dvaja v dvojizbovom byte alebo traja v trojizbovom. Výsledná suma je síce stále vyššia ako na internáte, no pre niekoho je pohodlie a súkromie cennejšie než ušetrené peniaze.
Pozreli sme sa preto na to, koľko dnes stoja internáty a koľko zaplatí študent, ktorý sa rozhodne bývať v byte. Vychádzali sme z dát o cenách prenájmov v krajských mestách za druhý kvartál 2025 a pripravili sme prehľad, s ktorým sa dá ľahšie naplánovať, koľko bude bývanie stáť.
- Koľko stoja internáty v jednotlivých krajských mestách.
- Koľko vychádzajú prenájmy dvojizbových bytov.
- Aká je cena prenájmu v Bratislave a Košiciach v porovnaní s regiónmi.
- Na koľko vyjde študenta bývanie v dvojizbovom byte, ak si ho delia dvaja.
- Koľko stojí trojizbový byt a ako sa suma rozpočíta medzi troch nájomníkov.
Koľko stoja internáty v krajských mestách
Internát patrí k najlacnejším formám bývania, ktoré majú študenti k dispozícii. Poplatky sa rátajú v desiatkach eur, čo je výrazne menej než prenájom bytu, kde sa ceny pohybujú v stovkách. Na druhej strane si študenti často musia zvyknúť na kompromisy – od spoločných izieb cez obmedzené súkromie až po rôznu kvalitu vybavenia.
Keďže v mnohých krajských mestách funguje viacero univerzít a každá má niekoľko študentských domovov s odlišným štandardom, pozreli sme sa na situáciu inak. Nesnažili sme sa rozobrať každý internát zvlášť, ale spravili sme priemerný prehľad podľa jednotlivých miest. Ten ukazuje, koľko približne stojí jednolôžková, dvojlôžková a trojlôžková izba v krajských mestách Slovenska.
Podľa dostupných údajov sa ceny výrazne líšia. V Bratislave vychádza jednolôžková izba v priemere na 121 eur mesačne, dvojlôžková na 109 eur a trojlôžková na 88 eur. Košice, kde internáty prevádzkujú UPJŠ aj TUKE, patria medzi najlacnejšie. Priemerne tu vychádza jednolôžková izba na 117 eur, dvojlôžková na 76 eur a trojlôžková na 69 eur. Prešov patrí do strednej cenovej kategórie, kde študenti platia za dvojlôžkovú izbu približne 85 eur a za trojlôžkovú 78 eur, jednolôžková vychádza na 120 eur.
Trenčín má k dispozícii najmä trojlôžkové izby za 73 eur. V Trnave je priemerná cena dvojlôžkovej izby okolo 90 eur. Žilina má širší rozptyl podľa bloku. Priemerne vychádza jednolôžková izba na 201 eur, dvojlôžková na 103 eur a trojlôžková na 72 eur. V Banskej Bystrici sa ceny pohybujú okolo 73 eur mesačne. V Nitre sa po rekonštrukciách ceny pohybujú približne medzi 80 a 90 eurami za lôžko.
|Mesto
|Jednolôžková
|Dvojlôžková
|Trojlôžková
|Bratislava
|121 eur
|109 eur
|88 eur
|Košice
|117 eur
|76 eur
|69 eur
|Prešov
|120 eur
|85 eur
|78 eur
|Trenčín
|–
|–
|73 eur
|Trnava
|–
|90 eur
|–
|Žilina
|201 eur
|103 eur
|72 eur
|Banská Bystrica
|–
|–
|73 eur
|Nitra
|–
|85 eur
|80 eur
Prenájmy bytov v krajských mestách
Prenájom bytu patrí medzi najväčšie položky v rozpočte domácností a študentov, ktorí sa sťahujú do krajských miest. Najnovšie dáta portálu Nehnuteľnosti.sk ukazujú, koľko stáli dvoj- a trojizbové byty v druhom kvartáli 2025. Rozdiely medzi regiónmi sú výrazné, pričom Bratislava a Košice zostávajú najdrahšími lokalitami, zatiaľ čo Trenčín či Žilina patria medzi dostupnejšie mestá.
Dvojizbové byty
V hlavnom meste sa priemerné ceny dvojizbových bytov v jednotlivých okresoch pohybovali od šesťsto do osemsto eur. V centre, teda v Bratislave I, vychádzal dvojizbový byt v priemere na 870 eur mesačne. Bratislava II dosiahla priemernú cenu 720 eur, v Bratislave III to bolo 710 eur a v Bratislave IV približne 680 eur. Najlacnejšia bola v rámci mesta Bratislava V, kde si nájomníci zaplatili 690 eur.
Košice ukázali podobný trend, hoci ceny sa tu ustálili mierne nižšie. V centre, teda v Košiciach I, stál dvojizbový byt v priemere 770 eur mesačne, v Košiciach II sa cena držala na úrovni 740 eur. Rovnaká suma sa objavila aj v Košiciach III, zatiaľ čo v Košiciach IV sa cena vyšplhala na 760 eur.
V ďalších krajských mestách sú prenájmy dvojizbových bytov o niečo nižšie. V Banskej Bystrici sa priemerná cena ustálila na 660 eur mesačne. Rovnakú sumu si nájomníci zaplatili aj v Prešove. Nitra a Trnava sa zhodne držali na úrovni 680 eur mesačne. Trenčín patrí k mestám s nižšími cenami, kde dvojizbový byt vyšiel na 620 eur a v Žiline to bolo 630 eur.
|Mesto
|Cena celého bytu (€)
|Na osobu pri 2 osobách (€)
|Bratislava I
|870
|435
|Bratislava II
|720
|360
|Bratislava III
|710
|355
|Bratislava IV
|680
|340
|Bratislava V
|690
|345
|Košice I
|770
|385
|Košice II
|740
|370
|Košice III
|740
|370
|Košice IV
|760
|380
|Banská Bystrica
|660
|330
|Nitra
|680
|340
|Prešov
|660
|330
|Trenčín
|620
|310
|Trnava
|680
|340
|Žilina
|630
|315
Trojizbové byty
Pri trojizbových bytoch sú rozdiely medzi regiónmi ešte výraznejšie. Bratislava I, teda historické centrum mesta, je najdrahšou lokalitou, kde sa nájom v druhom kvartáli 2025 pohyboval na úrovni 1 220 eur mesačne. V Bratislave II to bolo 890 eur, v treťom bratislavskom obvode 910 eur a v Bratislave IV 840 eur. Trojizbové byty v Bratislave V stáli v priemere 820 eur mesačne.
Košice sa zaradili medzi mestá s vysokými cenami, no mierne pod úrovňou hlavného mesta. V centre mesta, v Košiciach I, sa priemerný nájom trojizbového bytu pohyboval na úrovni 970 eur. Košice II dosiahli 910 eur, Košice III 870 eur a v Košiciach IV to bolo 880 eur mesačne.
Medzi menšími krajskými mestami je cenová hladina trojizbových bytov nižšia. V Banskej Bystrici si nájomníci zaplatili v priemere 800 eur mesačne, v Nitre 830 eur a v Prešove 760 eur. Trenčín sa držal na úrovni 740 eur mesačne a v Trnave bola cena prenájmu trojizbového bytu 810 eur. Rovnaká suma sa objavila aj v Žiline, kde trojizbový byt vyšiel v priemere na 810 eur.
Z údajov vyplýva, že prenájmy dvojizbových bytov sa v krajských mestách pohybujú približne medzi 620 a 770 eurami mesačne, pričom Bratislava a Košice sú na čele rebríčka. Pri trojizbových bytoch už väčšina miest prekročila hranicu 800 eur a v centre hlavného mesta sa cena vyšplhala až na 1 220 eur. Rozdiely medzi regiónmi tak ostávajú citeľné a potvrdzujú, že bývanie v Bratislave a Košiciach je pre domácnosti aj študentov najnáročnejšie.
|Mesto
|Cena celého bytu (€)
|Na osobu pri 3 osobách (€)
|Bratislava I
|1220
|406,67
|Bratislava II
|890
|296,67
|Bratislava III
|910
|303,33
|Bratislava IV
|840
|280,00
|Bratislava V
|820
|273,33
|Košice I
|970
|323,33
|Košice II
|910
|303,33
|Košice III
|870
|290,00
|Košice IV
|880
|293,33
|Banská Bystrica
|800
|266,67
|Nitra
|830
|276,67
|Prešov
|760
|253,33
|Trenčín
|740
|246,67
|Trnava
|810
|270,00
|Žilina
|810
|270,00
Výsledok je jasný: ak chce študent ušetriť, internát je najlacnejšia voľba. V menších mestách sa ceny za lôžko pohybujú aj pod 70 eur mesačne. V porovnaní s prenájmami, ktoré stoja niekoľkonásobne viac, sú internáty stále dostupným riešením. Za nízku cenu si však treba zvyknúť na zdieľané bývanie a obmedzený komfort.