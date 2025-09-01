Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 1. septembra 2025 o 12:15
Čas čítania 5:10

PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách

Kategória:
Slovensko
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Zdroj: TASR /Dano Veselský

Študenti pred začiatkom semestra riešia, kde bývať. Internát je síce najlacnejší, no je bez súkromia, zatiaľ čo byt je drahší, ale pohodlnejší. Prinášame prehľad cien internátov a prenájmov v krajských mestách.

Začiatok semestra je už za rohom a tisíce študentov práve riešia najdôležitejšiu otázku jesene: Kde budú bývať? Internát je síce najlacnejšia možnosť, no nie každý má šťastie na voľné miesto a nie každému vyhovuje predstava spoločnej izby s viacerými, často cudzími, ľuďmi. Aj preto sa čoraz viac študentov rozhoduje pre byt, kde majú viac súkromia, pokoja a často aj lepšie podmienky na štúdium.

Daj odber novému seriálu Back2Reality, v ktorom ti Refresher počas najbližších týždňov prinesie užitočné, edukatívne, zaujímavé aj pohodové texty, vďaka ktorým bude tvoj poprázdninový návrat do školy a práce o niečo pohodlnejší. 

Samozrejme, s bytom prichádzajú vyššie náklady. Zatiaľ čo na internáte sa mesačné výdavky rátajú v desiatkach eur, prenájom bytu znamená stovky. Mnohí to riešia tak, že si nájom rozdelia a bývajú dvaja v dvojizbovom byte alebo traja v trojizbovom. Výsledná suma je síce stále vyššia ako na internáte, no pre niekoho je pohodlie a súkromie cennejšie než ušetrené peniaze.

Pozreli sme sa preto na to, koľko dnes stoja internáty a koľko zaplatí študent, ktorý sa rozhodne bývať v byte. Vychádzali sme z dát o cenách prenájmov v krajských mestách za druhý kvartál 2025 a pripravili sme prehľad, s ktorým sa dá ľahšie naplánovať, koľko bude bývanie stáť.

V tomto článku si prečítaš:
  • Koľko stoja internáty v jednotlivých krajských mestách.
  • Koľko vychádzajú prenájmy dvojizbových bytov.
  • Aká je cena prenájmu v Bratislave a Košiciach v porovnaní s regiónmi.
  • Na koľko vyjde študenta bývanie v dvojizbovom byte, ak si ho delia dvaja.
  • Koľko stojí trojizbový byt a ako sa suma rozpočíta medzi troch nájomníkov.

Refresher sa pravidelne venuje aj spoločenským a praktickým témam. Ak chceš vedieť, ako mesačne ušetriť, prečítaj si náš článok o tipoch, kde sa dá znížiť spotreba a na čo si dať pozor pri výdavkoch. Zaujíma ťa práca? Pozri si aj návod, ako si nájsť brigádu alebo zamestnanie a na čo si dať pozor. Prácu redakcie môžeš podporiť ako člen klubu Refresher+.

Koľko stoja internáty v krajských mestách

Internát patrí k najlacnejším formám bývania, ktoré majú študenti k dispozícii. Poplatky sa rátajú v desiatkach eur, čo je výrazne menej než prenájom bytu, kde sa ceny pohybujú v stovkách. Na druhej strane si študenti často musia zvyknúť na kompromisy – od spoločných izieb cez obmedzené súkromie až po rôznu kvalitu vybavenia.

26. augusta 2025 o 8:00 Čas čítania 6:35 Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy

Keďže v mnohých krajských mestách funguje viacero univerzít a každá má niekoľko študentských domovov s odlišným štandardom, pozreli sme sa na situáciu inak. Nesnažili sme sa rozobrať každý internát zvlášť, ale spravili sme priemerný prehľad podľa jednotlivých miest. Ten ukazuje, koľko približne stojí jednolôžková, dvojlôžková a trojlôžková izba v krajských mestách Slovenska.

Podľa dostupných údajov sa ceny výrazne líšia. V Bratislave vychádza jednolôžková izba v priemere na 121 eur mesačne, dvojlôžková na 109 eur a trojlôžková na 88 eur. Košice, kde internáty prevádzkujú UPJŠ aj TUKE, patria medzi najlacnejšie. Priemerne tu vychádza jednolôžková izba na 117 eur, dvojlôžková na 76 eur a trojlôžková na 69 eur. Prešov patrí do strednej cenovej kategórie, kde študenti platia za dvojlôžkovú izbu približne 85 eur a za trojlôžkovú 78 eur, jednolôžková vychádza na 120 eur.

Trenčín má k dispozícii najmä trojlôžkové izby za 73 eur. V Trnave je priemerná cena dvojlôžkovej izby okolo 90 eur. Žilina má širší rozptyl podľa bloku. Priemerne vychádza jednolôžková izba na 201 eur, dvojlôžková na 103 eur a trojlôžková na 72 eur. V Banskej Bystrici sa ceny pohybujú okolo 73 eur mesačne. V Nitre sa po rekonštrukciách ceny pohybujú približne medzi 80 a 90 eurami za lôžko.

Mesto Jednolôžková Dvojlôžková Trojlôžková
Bratislava 121 eur 109 eur 88 eur
Košice 117 eur 76 eur 69 eur
Prešov 120 eur 85 eur 78 eur
Trenčín 73 eur
Trnava 90 eur
Žilina 201 eur 103 eur 72 eur
Banská Bystrica 73 eur
Nitra 85 eur 80 eur

Prenájmy bytov v krajských mestách

Prenájom bytu patrí medzi najväčšie položky v rozpočte domácností a študentov, ktorí sa sťahujú do krajských miest. Najnovšie dáta portálu Nehnuteľnosti.sk ukazujú, koľko stáli dvoj- a trojizbové byty v druhom kvartáli 2025. Rozdiely medzi regiónmi sú výrazné, pričom Bratislava a Košice zostávajú najdrahšími lokalitami, zatiaľ čo Trenčín či Žilina patria medzi dostupnejšie mestá.

Dvojizbové byty

V hlavnom meste sa priemerné ceny dvojizbových bytov v jednotlivých okresoch pohybovali od šesťsto do osemsto eur. V centre, teda v Bratislave I, vychádzal dvojizbový byt v priemere na 870 eur mesačne. Bratislava II dosiahla priemernú cenu 720 eur, v Bratislave III to bolo 710 eur a v Bratislave IV približne 680 eur. Najlacnejšia bola v rámci mesta Bratislava V, kde si nájomníci zaplatili 690 eur.

22. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 5:01 Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate

Košice ukázali podobný trend, hoci ceny sa tu ustálili mierne nižšie. V centre, teda v Košiciach I, stál dvojizbový byt v priemere 770 eur mesačne, v Košiciach II sa cena držala na úrovni 740 eur. Rovnaká suma sa objavila aj v Košiciach III, zatiaľ čo v Košiciach IV sa cena vyšplhala na 760 eur.

V ďalších krajských mestách sú prenájmy dvojizbových bytov o niečo nižšie. V Banskej Bystrici sa priemerná cena ustálila na 660 eur mesačne. Rovnakú sumu si nájomníci zaplatili aj v Prešove. Nitra a Trnava sa zhodne držali na úrovni 680 eur mesačne. Trenčín patrí k mestám s nižšími cenami, kde dvojizbový byt vyšiel na 620 eur a v Žiline to bolo 630 eur.

Mesto Cena celého bytu (€) Na osobu pri 2 osobách (€)
Bratislava I 870 435
Bratislava II 720 360
Bratislava III 710 355
Bratislava IV 680 340
Bratislava V 690 345
Košice I 770 385
Košice II 740 370
Košice III 740 370
Košice IV 760 380
Banská Bystrica 660 330
Nitra 680 340
Prešov 660 330
Trenčín 620 310
Trnava 680 340
Žilina 630 315

Trojizbové byty

Pri trojizbových bytoch sú rozdiely medzi regiónmi ešte výraznejšie. Bratislava I, teda historické centrum mesta, je najdrahšou lokalitou, kde sa nájom v druhom kvartáli 2025 pohyboval na úrovni 1 220 eur mesačne. V Bratislave II to bolo 890 eur, v treťom bratislavskom obvode 910 eur a v Bratislave IV 840 eur. Trojizbové byty v Bratislave V stáli v priemere 820 eur mesačne.

21. augusta 2025 o 7:00 Čas čítania 6:54 Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)

Košice sa zaradili medzi mestá s vysokými cenami, no mierne pod úrovňou hlavného mesta. V centre mesta, v Košiciach I, sa priemerný nájom trojizbového bytu pohyboval na úrovni 970 eur. Košice II dosiahli 910 eur, Košice III 870 eur a v Košiciach IV to bolo 880 eur mesačne.

Medzi menšími krajskými mestami je cenová hladina trojizbových bytov nižšia. V Banskej Bystrici si nájomníci zaplatili v priemere 800 eur mesačne, v Nitre 830 eur a v Prešove 760 eur. Trenčín sa držal na úrovni 740 eur mesačne a v Trnave bola cena prenájmu trojizbového bytu 810 eur. Rovnaká suma sa objavila aj v Žiline, kde trojizbový byt vyšiel v priemere na 810 eur.

Z údajov vyplýva, že prenájmy dvojizbových bytov sa v krajských mestách pohybujú približne medzi 620 a 770 eurami mesačne, pričom Bratislava a Košice sú na čele rebríčka. Pri trojizbových bytoch už väčšina miest prekročila hranicu 800 eur a v centre hlavného mesta sa cena vyšplhala až na 1 220 eur. Rozdiely medzi regiónmi tak ostávajú citeľné a potvrdzujú, že bývanie v Bratislave a Košiciach je pre domácnosti aj študentov najnáročnejšie.

Mesto Cena celého bytu (€) Na osobu pri 3 osobách (€)
Bratislava I 1220 406,67
Bratislava II 890 296,67
Bratislava III 910 303,33
Bratislava IV 840 280,00
Bratislava V 820 273,33
Košice I 970 323,33
Košice II 910 303,33
Košice III 870 290,00
Košice IV 880 293,33
Banská Bystrica 800 266,67
Nitra 830 276,67
Prešov 760 253,33
Trenčín 740 246,67
Trnava 810 270,00
Žilina 810 270,00

Výsledok je jasný: ak chce študent ušetriť, internát je najlacnejšia voľba. V menších mestách sa ceny za lôžko pohybujú aj pod 70 eur mesačne. V porovnaní s prenájmami, ktoré stoja niekoľkonásobne viac, sú internáty stále dostupným riešením. Za nízku cenu si však treba zvyknúť na zdieľané bývanie a obmedzený komfort.

22. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 5:01 Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
internát mlyny
Zdroj: Refresher
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Reporter
Všetky články
V redakcii Refresher News pracujem od roku 2022. Primárne sa zameriavam na spravodajské správy a politiku. Akékoľvek otázky či tipy na článok posielaj na [email protected].
Náhľadový obrázok: TASR /Dano Veselský
