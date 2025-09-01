Huliak tvrdí, že by ho vo funkcii nenechal.
- Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak sa ostro vyjadril na adresu splnomocnenca vlády Petra Kotlára, ktorý dohliada na preverenie riadenia a zdrojov počas pandémie.
- Huliak uviedol, že ak by mal oprávnenie rozhodovať o Kotlárovom zotrvaní vo funkcii, určite by s ním spravil poriadok a splnomocnenca označil za šarlatána.
- Podľa jeho názoru sa Kotlár namiesto riešenia dôležitých úloh, ako sú efektívne manažovanie pandémie či vypracovanie manuálu na zvládanie budúcich kríz, ocitol v konflikte s vedeckou komunitou.
Citát: „Sklamal ma v tom, že sa stal bohapustým šarlatánom, ktorý odprezentoval tie výsledky ako ich odprezentoval, úplne znížil svoju odbornosť na úroveň, že je teraz na posmech,“ povedal Huliak v relácii Joj24.
Širší kontext: Peter Kotlár tvrdil, že niektoré šarže mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19 môžu meniť ľudskú DNA a spôsobovať vážne ochorenia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško preto požiadal Slovenskú akadémiu vied o analýzu vzoriek.
Výsledky, ktoré SAV zverejnila minulý týždeň, ukázali, že vakcíny obsahujú iba zanedbateľné množstvá molekúl DNA, hlboko pod povolenými hodnotami. Vedci zdôraznili, že tvrdenia o vysokom obsahu DNA vychádzajú zo zle interpretovaných výsledkov a označili ich za mylné a zavádzajúce. Peter Kotlár napriek tomu nateraz vylúčil, že odstúpi z postu splnomocnenca.
