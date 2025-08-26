Vypočítaj si to ľahko online.
Ľudia narodení v roku 1967 by mali mať nárok na dôchodok vo veku 64 rokov a jedného mesiaca. Vyplýva to z návrhu vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorou sa zverejňuje neupravený všeobecný dôchodkový vek a ustanovuje všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1967, zverejneného na legislatívno-právnom portáli SlovLex.
V súčasnosti je známy dôchodkový vek poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1967. Pre tieto osoby je dôchodkový vek určený v zákone o sociálnom poistení. Posledný dôchodkový vek je určený osobám narodeným v roku 1966, a to 64 rokov. Keďže ročníky narodené do roku 1967 už majú dôchodkový vek známy, ich dôchodkový vek ostáva zachovaný.
Záujemcovia si prostredníctvom kalkulačky zverejnenej na webe Slovenskej sporiteľne môžu vypočítať, koľko by potenciálne zarábali na dôchodku. Kalkulačka ráta s tým, že do dôchodku pôjdeš v 64 rokoch a predpokladá, že na penzii stráviš 15 rokov.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pred časom na svojom webe zverejnila kalkulačku, v ktorej si môžeš vypočítať, kedy pôjde do dôchodku. Kalkulačka vek dokáže vypočítať aj podľa počtu detí.