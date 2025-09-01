Podrobnosti o témach stretnutia ani jeho termíne však zatiaľ nikto neposkytol.
Ruský prezident Vladimir Putin sa na okraj samitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v čínskom meste Tchien-ťin plánuje stretnúť so slovenským premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Uviedol to v nedeľu Putinov poradca Jurij Ušakov.
„Takéto stretnutie je plánované,“ povedal Ušakov v odpovedi na otázku novinára Alexandra Junaševa.
Podrobnosti o témach stretnutia ani jeho termíne však neposkytol.
Slovenský premiér sa má v stredu v Pekingu zúčastniť na vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii, uviedla agentúra AFP.
Putin a Fico sa naposledy stretli v máji tohto roka v Moskve na oslavách konca druhej svetovej vojny v Európe.