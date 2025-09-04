Termíny budú prideľované od konca septembra. Očkovať sa začne postupne v priebehu októbra.
NCZI spustilo možnosť prihlásiť sa na očkovanie novou vakcínou proti covidu. Ľudia sa zatiaľ môžu zaregistrovať do čakárne prostredníctvom webu NCZI. Konkrétne termíny budú prideľované od konca septembra.
Registrovať sa dá na adaptované vakcíny Comirnaty LP.8.1, ktoré sú zamerané na najnovší variant koronavírusu. Na Slovensko dorazia v druhej polovici septembra a očkovať sa nimi začne postupne v priebehu októbra. Momentálne je dostupná vakcína Comirnaty JN.1, ktorá sa používa od jesene 2024.
