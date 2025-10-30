Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne evidujú prípad čierneho kašľa.
Ako informovali spravy.stvr.sk, na gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne evidujú prípad čierneho kašľa. Vedenie školy odporúčalo rodičom pozorovať zdravotný stav detí.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva uviedol, že pri každom prípade čierneho kašľa robí epidemiologické vyšetrenie u pacienta. Škola bola o výskyte choroby informovaná a rodičom detí poskytli všetky potrebné pokyny, potvrdila šéfka odboru epidemiológie Zuzana Prostináková.
