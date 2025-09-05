Alexander má 57 rokov, meria približne 180 cm, má zavalitú postavu, krátke šedivé vlasy, hnedé oči a šedivú bradu s fúzmi.
Polícia z Okresného riaditeľstva v Pezinku žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 57-ročnom Alexandrovi Rafaelovi. Muža naposledy videli 17. augusta 2025 o 7:00 hodine na Bratislavskej ulici v Pezinku, v nocľahárni, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a odvtedy nikomu o sebe nedal vedieť, informuje polícia na sociálnej sieti.
Alexander má 57 rokov, meria približne 180 cm, má zavalitú postavu, krátke šedivé vlasy, hnedé oči a šedivú bradu s fúzmi. Trpí ochorením kože vitiligo na krku a rukách a nosí dioptrické okuliare.
Polícia žiada každého, kto má informácie o jeho pobyte alebo pohybe, aby ich oznámil na bezplatnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na Facebook profile polície. Každá informácia môže byť cenná pri jeho bezpečnom nájdení.