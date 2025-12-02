Všetky dotknuté vozidlá môžu majitelia bezpečne opraviť vo všetkých autorizovaných servisoch príslušných výrobcov v rámci EÚ.
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje majiteľov motorových vozidiel na dobrovoľné zvolávacie akcie výrobcov, ktoré majú odstrániť technické poruchy ohrozujúce bezpečnosť. Opravy vozidiel sa poskytujú bezplatne.
Vozidlá Honda SH125AD a SH150AD majú počas výstupnej kontroly vo výrobnom závode zistený rozpojený konektor senzora polohy kľukového hriadeľa. Tento problém môže spôsobiť zastavenie motora počas jazdy. Majitelia dostanú informáciu s výzvou na návštevu autorizovaného servisu Honda, kde vykonajú kontrolu a spoja konektor.
Vozidlá Ford Explorer, Transit Custom a Kuga boli zahrnuté do zvolávacích akcií kvôli riziku požiaru a zranenia. U modelu Kuga môže únik motorového oleja viesť k poškodeniu motora a pri kontakte s horúcimi časťami vozidla k vznieteniu. U modelov Ford Explorer hrozí riziko uvoľnenia bezpečnostného pásu kvôli nefunkčnému mechanizmu navíjania pásu.
Vozidlá Škoda Fabia IV a Superb IV, vyrobené medzi septembrom 2022 a marcom 2025, môžu obsahovať airbag spolujazdca s narušenou integritou puzdra generátora plynu. V prípade nehody sa zníži ochranný účinok airbagu a môže dôjsť k uvoľneniu častí krytu generátora, čo môže zvýšiť riziko zranenia pasažierov.
