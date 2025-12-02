Kategórie
Aneta Gospičová
dnes 2. decembra 2025 o 8:58
Čas čítania 0:45

Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život

Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život

Všetky dotknuté vozidlá môžu majitelia bezpečne opraviť vo všetkých autorizovaných servisoch príslušných výrobcov v rámci EÚ.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje majiteľov motorových vozidiel na dobrovoľné zvolávacie akcie výrobcov, ktoré majú odstrániť technické poruchy ohrozujúce bezpečnosť. Opravy vozidiel sa poskytujú bezplatne.

Vozidlá Honda SH125AD a SH150AD majú počas výstupnej kontroly vo výrobnom závode zistený rozpojený konektor senzora polohy kľukového hriadeľa. Tento problém môže spôsobiť zastavenie motora počas jazdy. Majitelia dostanú informáciu s výzvou na návštevu autorizovaného servisu Honda, kde vykonajú kontrolu a spoja konektor.

Škoda Fabia IV. Ford Explorer. Ford Kuga. Škoda Superb IV.
Zobraziť galériu
(4)

Vozidlá Ford Explorer, Transit Custom a Kuga boli zahrnuté do zvolávacích akcií kvôli riziku požiaru a zranenia. U modelu Kuga môže únik motorového oleja viesť k poškodeniu motora a pri kontakte s horúcimi časťami vozidla k vznieteniu. U modelov Ford Explorer hrozí riziko uvoľnenia bezpečnostného pásu kvôli nefunkčnému mechanizmu navíjania pásu.

2. decembra 2025 o 10:00 Čas čítania 2:15 Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie

Vozidlá Škoda Fabia IV a Superb IV, vyrobené medzi septembrom 2022 a marcom 2025, môžu obsahovať airbag spolujazdca s narušenou integritou puzdra generátora plynu. V prípade nehody sa zníži ochranný účinok airbagu a môže dôjsť k uvoľneniu častí krytu generátora, čo môže zvýšiť riziko zranenia pasažierov.

Všetky dotknuté vozidlá môžu majitelia bezpečne opraviť vo všetkých autorizovaných servisoch príslušných výrobcov v rámci EÚ.

17. septembra 2025 o 20:13 Jaguar Land Rover po kyberútoku predlžuje prerušenie výroby. Firma sa snaží minimalizovať škody a ochrániť citlivé údaje
16. septembra 2025 o 19:13 Známu automobilku paralyzoval kyberútok. Závody stoja dlhé týždne a dodávateľské reťazce čelia kolapsu
8. septembra 2025 o 13:27 Známa automobilka varuje Slovákov pred podvodníkmi. Falošné weby a e-maily ponúkajú neexistujúce ojazdené autá
Škoda Superb IV.
Škoda Superb IV. Zdroj: Wikipedia / Alexander-93
