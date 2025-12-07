Testovanie má odštartovať v roku 2027 a spustenie sa očakáva najskôr v roku 2029.
Európska centrálna banka (ECB) posunula projekt digitálneho eura do ďalšej prípravnej fázy. Cieľom je priniesť moderný platobný prostriedok podobný hotovosti, ktorý budú vydávať centrálne banky a bude dostupný každému obyvateľovi eurozóny. Používanie digitálneho eura bude dobrovoľné a má byť doplnkom hotovosti, nie jej náhradou.
Podľa výkonného riaditeľa NBS Dušana Jurčáka sa projekt posúva k legislatívnej príprave, výberu dodávateľov a testovaniu. Pilotná fáza by mohla začať v roku 2027, pričom reálne spustenie sa očakáva najskôr v roku 2029.
Digitálne euro prinesie jednotný európsky platobný systém
Digitálnym eurom sa bude dať platiť online aj offline a poskytne súkromie podobné hotovosti. NBS zdôraznila, že 13 z 20 krajín eurozóny vrátane Slovenska dnes nemá vlastnú kartovú schému, preto má digitálne euro priniesť jednotný európsky platobný systém.
Hlavným nástrojom bude mobilná aplikácia, cez ktorú bude možné platiť medzi ľuďmi aj v obchodoch. Účty digitálneho eura budú viesť komerčné banky, no ručiť za ne bude ECB. Základný účet má byť bezplatný.
Jediným, kto môže projektom stratiť, sú komerčné banky, keďže časť vkladov sa presunie do digitálnej formy. Aby sa predišlo problémom, účty digitálneho eura nebudú úročené a každý používateľ bude mať limit na výšku vkladu.