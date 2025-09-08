Inšpektori kontrolovali až 169 čerpacích staníc.
- Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zverejnila zoznam čerpacích staníc s nevyhovujúcou kvalitou pohonných hmôt.
- Inšpekcia si v roku 2024 posvietila na 169 rôznych čerpacích staníc.
- Inšpekcia skontrolovala 474 vzoriek motorového paliva. Z nich až 4 nespĺňali požiadavky.
Citát: „V roku 2024 bolo zistené nedodržanie požadovanej kvality MP na 4 čerpacích staniciach, celkovo v 4 vzorkách LPG bolo zistené nedodržanie 4 kvalitatívnych parametrov,“ informuje SIŽP.
Tieto čerpacie stanice neprešli testami kvality:
- čerpacia stanica DALIOIL, Púchovská 10182/18, 831 06 Bratislava - Vajnory – nevyhovujúca vzorka LPG,
- čerpacia stanica 1.SPS, Slovenského národného povstania 1301, Žiar nad Hronom – nevyhovujúca vzorka LPG,
- čerpacia stanica AVOMI, Hollého 1559/1, 083 01 Sabinov – nevyhovujúca vzorka LPG,
- čerpacia stanica PH TANK, Kuzmická cesta, 076 17 Čeľovce – nevyhovujúca vzorka LPG.
Prečítaj si aj tieto články:
12. marca 2025 o 7:10 Čas čítania 0:32 Známa sieť elektropredajní zrušila aj e-shop. Zákazníci hlásia problém s reklamáciami
12. marca 2025 o 6:24 Čas čítania 0:54 Veľkonočný tovar môže spôsobiť salmonelózu. Odborník Slovákov upozorňuje, na čo si dať pozor