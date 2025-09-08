Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 8. septembra 2025 o 7:06
Čas čítania 0:30

ZOZNAM: Na týchto slovenských čerpacích staniciach radšej netankuj. Kontrolóri zistili predaj nekvalitného paliva

Kategória:
Slovensko
ZOZNAM: Na týchto slovenských čerpacích staniciach radšej netankuj. Kontrolóri zistili predaj nekvalitného paliva
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Inšpektori kontrolovali až 169 čerpacích staníc.

  • Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zverejnila zoznam čerpacích staníc s nevyhovujúcou kvalitou pohonných hmôt.
  • Inšpekcia si v roku 2024 posvietila na 169 rôznych čerpacích staníc.
  • Inšpekcia skontrolovala 474 vzoriek motorového paliva. Z nich až 4 nespĺňali požiadavky.

Citát: „V roku 2024 bolo zistené nedodržanie požadovanej kvality MP na 4 čerpacích staniciach, celkovo v 4 vzorkách LPG bolo zistené nedodržanie 4 kvalitatívnych parametrov,“ informuje SIŽP.

Tieto čerpacie stanice neprešli testami kvality:

  • čerpacia stanica DALIOIL, Púchovská 10182/18, 831 06 Bratislava - Vajnory – nevyhovujúca vzorka LPG,
  • čerpacia stanica 1.SPS, Slovenského národného povstania 1301, Žiar nad Hronom – nevyhovujúca vzorka LPG,
  • čerpacia stanica AVOMI, Hollého 1559/1, 083 01 Sabinov – nevyhovujúca vzorka LPG,
  • čerpacia stanica PH TANK, Kuzmická cesta, 076 17 Čeľovce – nevyhovujúca vzorka LPG.

Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Radovan Stoklasa
