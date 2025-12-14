Kategórie
Natália Mišániová
dnes 14. decembra 2025 o 11:15
Čas čítania 0:31

Andrej Danko reaguje na bitku v parlamente: „Keby som ktoréhokoľvek chytil, neostal by z neho mastný fľak“

Andrej Danko reaguje na bitku v parlamente: „Keby som ktoréhokoľvek chytil, neostal by z neho mastný fľak"
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Chaotickú situáciu v parlamente pripísal vyhroteným emóciám a vyzval na zmenu rokovacieho poriadku.

Podpredseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko v relácii Politika 24 odmietol obvinenia, že by bol počas schvaľovania novely Trestného zákona a nočného rokovania pod vplyvom alkoholu. Tvrdí, že alkohol nemôže konzumovať zo zdravotných dôvodov a chaos v parlamente pripisuje vyhroteným emóciám a zlyhaniu vedenia schôdze. „Mám 110 kíl a 190 centimetrov, keby som ktoréhokoľvek chytil, neostal by z neho mastný fľak,“ dodal na margo potýčok s opozíciou.

Atmosféru v rokovacej sále označil za extrémne napätú. „Atmosféra bola šialená. Bolo to pre mňa celé nepríjemné,“ povedal s tým, že vedenie parlamentu malo podľa neho zasiahnuť skôr a hlasovanie prerušiť.

Danko zároveň vyzval na zmenu rokovacieho poriadku. Podľa jeho slov by mala byť novela schválená už na najbližšej schôdzi. „Ak chceme spoločnosť upokojiť, musíme zmeniť rokovací poriadok,“ dodal.

Andrej Danko, Tibor Gašpar
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
