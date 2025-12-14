Chaotickú situáciu v parlamente pripísal vyhroteným emóciám a vyzval na zmenu rokovacieho poriadku.
Podpredseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko v relácii Politika 24 odmietol obvinenia, že by bol počas schvaľovania novely Trestného zákona a nočného rokovania pod vplyvom alkoholu. Tvrdí, že alkohol nemôže konzumovať zo zdravotných dôvodov a chaos v parlamente pripisuje vyhroteným emóciám a zlyhaniu vedenia schôdze. „Mám 110 kíl a 190 centimetrov, keby som ktoréhokoľvek chytil, neostal by z neho mastný fľak,“ dodal na margo potýčok s opozíciou.
Atmosféru v rokovacej sále označil za extrémne napätú. „Atmosféra bola šialená. Bolo to pre mňa celé nepríjemné,“ povedal s tým, že vedenie parlamentu malo podľa neho zasiahnuť skôr a hlasovanie prerušiť.
Danko zároveň vyzval na zmenu rokovacieho poriadku. Podľa jeho slov by mala byť novela schválená už na najbližšej schôdzi. „Ak chceme spoločnosť upokojiť, musíme zmeniť rokovací poriadok,“ dodal.