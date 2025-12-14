Polícia začala vyšetrovanie.
V sobotu večer (13. 12.) našli vo Vrútkach nehybné telo 54-ročnej ženy. Privolaná lekárka pri obhliadke nevylúčila možnosť cudzieho zavinenia. Polícia v súvislosti s prípadom zadržala manžela zosnulej a začala trestné vyšetrovanie, informujú tvnoviny.sk.
Správu budeme aktualizovať.
14. decembra 2025 o 10:10 Čas čítania 0:40 Škandál na internátoch v Bratislave. Zamestnanci cez kameru sledovali študentky v intímnych situáciách
14. decembra 2025 o 9:30 Čas čítania 0:38 Na vianočné trhy v Nemecku údajne plánovali útok. Päť osôb skončilo v rukách polície