Austrálska polícia v nedeľu vyzvala verejnosť, aby sa ukryla do bezpečia počas streľby na pláži Bondi Beach v Sydney. Podľa miestnych médií je po streľbe dvoch ozbrojencov na mieste niekoľko ležiacich tiel.
„Polícia reaguje na vyvíjajúci sa incident na pláži Bondi Beach a nalieha na verejnosť, aby sa oblasti VYHLA. Každý, kto sa nachádza na mieste činu, by sa mal ukryť,“ uviedla polícia Nového Južného Walesu vo vyhlásení na sociálnych sieťach.
Dve osoby polícia zadržala a varovala, že operácia „pokračuje“. Ľudia by sa mali vyhýbať tejto oblasti, poslúchať policajné pokyny a neprekračovať policajné hranice. Denník Sydney Morning Herald uviedol, že jedného podozrivého strelca polícia postrelila, zatiaľ čo ďalšieho zadržala.
Pláž Bondi vo východnom Sydney je najznámejšou plážou Austrálie, ktorá najmä cez víkendy priťahuje obrovské množstvo surferov, plavcov a turistov.
Presný počet obetí polícia zatiaľ nezverejnila
Polícia potvrdila viacero obetí na životoch, ich presný počet však zatiaľ nezverejnila. Zranenia utrpeli aj dvaja policajti, informuje BBC. „Môžeme vám len oznámiť, že sme na mieste ošetrili viacero ľudí a v tejto fáze sme osem previezli do rôznych nemocníc v Sydney,“ povedal agentúre AFP hovorca záchrannej služby Nového Južného Walesu.
Podľa svedkov zaznelo približne 20 výstrelov, ktoré si ľudia spočiatku pomýlili s ohňostrojom. Situácia sa vyostrila po príchode policajných vrtuľníkov. Polícia zároveň prehľadáva oblasť pre podozrenie z možnej prítomnosti výbušnín.
Austrálsky premiér Anthony Albanese označil udalosti za „šokujúce a znepokojujúce“ a uviedol, že záchranné zložky robia všetko pre záchranu životov. Polícia zatiaľ nepotvrdila, či incident súvisí s podujatím pri príležitosti sviatku Chanuka.