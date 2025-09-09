Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová
dnes 9. septembra 2025 o 17:30
Čas čítania 0:22

Obec na Kysuciach je v pohotovosti. Obyvatelia nahlásili medveďa pri prechádzke so psami

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Obec na Kysuciach je v pohotovosti. Obyvatelia nahlásili medveďa pri prechádzke so psami
Zdroj: Wikimedia Commons/Francis C. Franklin

Na miesto prišli policajti aj zásahový tím pre medveďa hnedého.

Obec Rudina v okrese Kysucké Nové Mesto hlási výskyt medveďa hnedého. Obyvatelia ho spozorovali v oblasti Bukovina nad Roľníckym družstvom, približne sto metrov od obydlí, informujú Regióny.sk.

Starosta Marián Hutyra potvrdil, že medveďa videli občania počas nedeľného podvečera pri prechádzke so psami. „Od obydlí bol vzdialený len sto až stopäťdesiat metrov. Preto som okamžite kontaktoval políciu,“ uviedol.

Na miesto prišli policajti aj zásahový tím pre medveďa hnedého. Miestny úrad vyzval obyvateľov k zvýšenej opatrnosti. Zložky situáciu monitorujú a podľa potreby prijmú ďalšie opatrenia na ochranu obyvateľov.

Prečítaj si aj tieto články:

20. augusta 2025 o 16:19 Čas čítania 0:16 V Nízkych Tatrách zaútočil medveď na cyklistu. Muž utrpel viaceré tržné zranenia V Nízkych Tatrách zaútočil medveď na cyklistu. Muž utrpel viaceré tržné zranenia
14. augusta 2025 o 16:02 Čas čítania 0:23 Na Liptove varujú pred nebezpečnou šelmou. Občania ju spozorovali v intraviláne mesta Na Liptove varujú pred nebezpečnou šelmou. Občania ju spozorovali v intraviláne mesta
24. júla 2025 o 18:09 Čas čítania 0:20 V meste na strednom Slovensku spozorovali medvedicu. Mala pri sebe dve mláďatá V meste na strednom Slovensku spozorovali medvedicu. Mala pri sebe dve mláďatá

 

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: Flickr/Frank Vassen
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
medvede Medvede na Slovensku Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Wikimedia Commons/Francis C. Franklin
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 07:46
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
dnes o 11:31
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
dnes o 16:00
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
dnes o 18:10
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
dnes o 08:22
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
dnes o 13:30
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 07:46
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
dnes o 11:31
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
dnes o 07:47
AKTUÁLNE: V centre Bratislavy prebieha veľká evakuácia pre nevybuchnutú 220-kilovú bombu. Zverejnili nové detaily
AKTUÁLNE: V centre Bratislavy prebieha veľká evakuácia pre nevybuchnutú 220-kilovú bombu. Zverejnili nové detaily
včera o 12:50
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
dnes o 08:22
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
dnes o 16:00
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
včera o 07:46
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
3. 9. 2025 16:00
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
3. 9. 2025 16:43
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
4. 9. 2025 16:44
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
2. 9. 2025 14:49
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
dnes o 11:31
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Lifestyle news
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš pred 2 hodinami
IKEA a Gustaf Westman predstavili sviatočnú kolekciu plnú crazy dizajnu. Prišli napríklad s tanierom na mäsové guľôčky dnes o 18:15
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“ dnes o 17:29
Lady Gaga sa ukázala v českej značke. V uliciach New Yorku mala na sebe bundu od LAFORMELA dnes o 16:02
Kendall Jenner a Gigi Hadid hviezdami októbrového Vogue. Prehovorili o svojom priateľstve dnes o 14:15
Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“ dnes o 13:11
VIDEO: Bad Bunny si ublížil na koncerte. Poranil si koleno priamo počas šou dnes o 12:04
Dwayne Johnson prezradil, prečo tak rapídne schudol. Môže za to nový film, kde stvárni sedemdesiatnika dnes o 11:14
Blake Lively žiada, aby jej Justin Baldoni zaplatil milióny. Chce otestovať nový #MeToo zákon dnes o 10:22
V zajatí démonov 4 prepisuje históriu. Počas debutu prekonal doterajší rekord v tržbách v rámci hororového žánru dnes o 09:34
Slovensko Všetko
PREHĽAD: Tieto opatrenia obsahuje nový konsolidačný balík. Zvyšujú dane na vybrané potraviny a avizujú veľké šetrenie
dnes o 15:40
PREHĽAD: Tieto opatrenia obsahuje nový konsolidačný balík. Zvyšujú dane na vybrané potraviny a avizujú veľké šetrenie
Konsolidačné opatrenia prišli premiér Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický (obidvaja Smer-SD) najprv predstaviť poslancom a následne ich prezentovali verejne na tlačovej konferencii.
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
dnes o 16:00
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
AKTUÁLNE: Pyrotechnici v Bratislave úspešne deaktivovali bombu. Obyvatelia evakuovaných budov sa môžu bezpečne vrátiť domov
dnes o 12:04
AKTUÁLNE: Pyrotechnici v Bratislave úspešne deaktivovali bombu. Obyvatelia evakuovaných budov sa môžu bezpečne vrátiť domov
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
dnes o 13:30
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
Nitrianska polícia odstránila statusy o dopravnej nehode šéfa SIS Pavla Gašpara. V príspevkoch žiadala verejnosť o pomoc
pred 3 hodinami
Nitrianska polícia odstránila statusy o dopravnej nehode šéfa SIS Pavla Gašpara. V príspevkoch žiadala verejnosť o pomoc
Polícia kvôli bombe odkláňa dopravu v Starom meste. Premávať nebudú viaceré frekventované linky
dnes o 09:30
Polícia kvôli bombe odkláňa dopravu v Starom meste. Premávať nebudú viaceré frekventované linky
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
Zahraničie Všetko
Európske krajiny hlásia rýchly nárast nebezpečnej choroby. Prípady evidujú aj v susednom Česku
pred 3 hodinami
Európske krajiny hlásia rýchly nárast nebezpečnej choroby. Prípady evidujú aj v susednom Česku
dnes o 18:10
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
dnes o 07:10
Holandsko skracuje pracovný týždeň na 32 hodín. Zamestnanci si zachovajú plný príjem
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
3. 9. 2025 11:20
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
Finančné starosti počas štúdia môžu byť menšie, ak poznáš všetky dostupné možnosti podpory.
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia