Na miesto prišli policajti aj zásahový tím pre medveďa hnedého.
Obec Rudina v okrese Kysucké Nové Mesto hlási výskyt medveďa hnedého. Obyvatelia ho spozorovali v oblasti Bukovina nad Roľníckym družstvom, približne sto metrov od obydlí, informujú Regióny.sk.
Starosta Marián Hutyra potvrdil, že medveďa videli občania počas nedeľného podvečera pri prechádzke so psami. „Od obydlí bol vzdialený len sto až stopäťdesiat metrov. Preto som okamžite kontaktoval políciu,“ uviedol.
Na miesto prišli policajti aj zásahový tím pre medveďa hnedého. Miestny úrad vyzval obyvateľov k zvýšenej opatrnosti. Zložky situáciu monitorujú a podľa potreby prijmú ďalšie opatrenia na ochranu obyvateľov.
