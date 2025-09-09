Dočasné zrušenie pripravujú na rok 2026 pre 6. január (Zjavenie Pána – Traja králi) a 8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom).
Ministerstvo financií Slovenskej republiky spolu s ministerstvom práce navrhujú zmeny, ktoré majú podporiť ekonomiku. Podľa prezentovaných materiálov môže úprava dní pracovného pokoja priniesť 230 miliónov eur.
Slovensko má po Rumunsku najväčší počet sviatkov, spolu 15.
Rezorty zdôrazňujú, že sviatky nerušia, no už nebudú znamenať dni pracovného pokoja. Trvalé zrušenie sa dotkne 17. novembra, teda Dňa boja za slobodu a demokraciu. Materiál pripomína, že rovnaký režim platí aj pre 1. september, Deň Ústavy.
Dočasné zrušenie pripravujú na rok 2026 pre 6. január (Zjavenie Pána – Traja králi) a 8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom). Opatrenie zároveň ruší zákaz predaja počas sviatkov.
