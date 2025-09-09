Konsolidačné opatrenia prišli premiér Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický (obidvaja Smer-SD) najprv predstaviť poslancom a následne ich prezentovali verejne na tlačovej konferencii.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) dnes na tlačovej konferencii informoval o treťom konsolidačnom balíku. Podľa informácií chce vláda robiť 22 opatrení v hodnote 2,7 miliardy eur.
Koalícia plánuje takmer polovicu výdavkov šetriť na štáte, a to konkrétne na rušení a zlučovaní úradov, znížení výdavkov na tovary, služby a kapitálové výdavky, obmedzení nákupov nových vozidiel a individuálnych vnútorných opatreniach. Vláda plánuje nezvyšovať mzdy zamestnancov štátu a samospráv. Konsolidácia zasiahne policajtov, hasičov či vojakov.
Kamenický uviedol, že v rámci balíka nastane prepúšťanie či nevyplácanie odmien pre úradníkov na ministerstvách. Taktiež plánujú aj znižovanie dohodárov a poradcov. Podľa ministra budú musieť šetriť aj obce a samosprávy. Táto konsolidácia by mala ušetriť 1,14 miliardy eur.
Vláda plánuje postupne znižovať dávky v nezamestnanosti od 4. do 6. mesiaca o 10 percent. V balíčku je zahrnutá aj kompenzácia počas materstva a zachovanie tej istej sumy 13. dôchodku. Koalícia plánuje zvyšovať progresivitu DPFO, čo sa dotkne nadpriemerne zarábajúcich ľudí. Platiť by malo aj nové pásmo daňovej licencie pre najväčšie firmy.
Vláda plánuje upravovať DPH na vybrané potraviny so zvýšeným obsahom cukru. Zmena sa dotkne najmä sladkostí, cukroviniek či slaných pochutín. Koalícia plánuje aj zvýšenie zdanenia hazardu, zavedenie úhrad z primárnych materiálov, daňovú amnestiu - generálny daňový pardon, zavedenie QR platieb, lepšie zacielenie kontrolnej činnosti počas poberania PN, obmedzenie odpočtu DPH na autá na 50 percent, ak sa využívajú aj na podnikateľské účely.
V rámci konsolidačného balíka vláda plánuje skrátenie odvodových prázdnin u SZČO na 6 mesiacov, zákonnú reformu proti využívaniu vynútených živností, úpravu dní pracovného pokoja, zrušiť zákaz predaja počas sviatkov, zvýšiť minimálne sociálne odvody o 20 percent, zvýšiť zdravotný odvod zamestnanca o 1 percento a zvýšiť sadzbu dane z poistenia z 8 na 10 percent.
Vláda uviedla, že nechce rušiť 13. dôchodky, sociálne dávky, II. dôchodkový pilier či vlaky a obedy zadarmo. Podľa Kamenického ide o dielo celej koalície.