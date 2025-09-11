Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 11. septembra 2025 o 7:20
Čas čítania 0:44

Trump pre neho žiada trest smrti. Muža, ktorý na smrť dobodal ukrajinskú utečenkyňu, nazval zviera

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Trump pre neho žiada trest smrti. Muža, ktorý na smrť dobodal ukrajinskú utečenkyňu, nazval zviera
Zdroj: TASR/AP

Vyhlásenie amerického prezidenta nasleduje po oznámení ministerky spravodlivosti Pam Bondiovej, že pre obvineného 34-ročného DeCarlosa Browna ml. bude žiadať „maximálny trest“.

Americký prezident Donald Trump v stredu požadoval trest smrti pre muža, ktorý v auguste v prímestskom vlaku v štáte Severná Karolína na smrť dobodal ukrajinskú utečenkyňu. Útočníka v utorok obvinili z federálneho zločinu, za ktorý mu môže byť udelený trest smrti.


„ZVIERA, ktoré tak brutálne zavraždilo krásnu mladú ženu z Ukrajiny, ktorá prišla do Ameriky hľadať mier a bezpečie, by malo byť 'rýchlo' (o tom niet pochýb!) súdené a mal by mu byť udelený iba TREST SMRTI. Nemôže existovať žiadna iná možnosť!!!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth.

Trump
Zdroj: TASR/AP

Vyhlásenie amerického prezidenta nasleduje po oznámení ministerky spravodlivosti Pam Bondiovej, že pre obvineného 34-ročného DeCarlosa Browna ml. bude žiadať „maximálny trest“.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Čelí obvineniu z útoku s následkom smrti, za ktorý hrozí doživotie alebo trest smrti. Minulý mesiac bez vyprovokovania odzadu bodol nožom do krku 23-ročnú Ukrajinku Irynu Zaruckú v prímestskom vlaku. Video útoku zverejnila spoločnosť CATS, zodpovedná za verejnú dopravu v oblasti mesta Charlotte.


Brown ml. je bezdomovec s duševnými problémami a pred týmto prípadom bol 14-krát zadržaný za rozličné trestné činy.


Zarucká utiekla z Ukrajiny do USA po začiatku ruskej invázie v roku 2022.

10. septembra 2025 o 16:31 Čas čítania 1:15 Epsteinova narodeninová kniha rozvírila americkú politiku: Pod kresbou nahého tela je podpis „Donald“, Trump sa bráni Epsteinova narodeninová kniha rozvírila americkú politiku: Pod kresbou nahého tela je podpis „Donald“, Trump sa bráni
6. septembra 2025 o 18:14 Čas čítania 0:26 USA ukončia vojenskú pomoc krajinám susediacim s Ruskom. Európa má podľa Trumpa prevziať zodpovednosť USA ukončia vojenskú pomoc krajinám susediacim s Ruskom. Európa má podľa Trumpa prevziať zodpovednosť
11. septembra 2025 o 6:14 Čas čítania 1:28 Zadržali podozrivého zo zastrelenia vplyvného aktivistu Charlieho Kirka. Trump mu poslal silný odkaz Zadržali podozrivého zo zastrelenia vplyvného aktivistu Charlieho Kirka. Trump mu poslal silný odkaz
Sme nezávislí... (a aj zostaneme)
Ako nezávislé médium poskytujeme objektívne spravodajstvo, bez zásahu korporátnych sponzorov alebo politického tlaku.
Sme financovaní priamo od našich čitateľov, čo nám umožňuje zostať verní našim hodnotám a tvoriť transparentný a nezaujatý obsah.
Tvorbu dôveryhodného spravodajstva môžeš podporiť kúpou predplatného.
Podporím vás
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred hodinou
Zadržali podozrivého zo zastrelenia vplyvného aktivistu Charlieho Kirka. Trump mu poslal silný odkaz
Zadržali podozrivého zo zastrelenia vplyvného aktivistu Charlieho Kirka. Trump mu poslal silný odkaz
včera o 11:48
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
pred 45 minútami
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
pred 2 dňami
Obec na Kysuciach je v pohotovosti. Obyvatelia nahlásili medveďa pri prechádzke so psami
Obec na Kysuciach je v pohotovosti. Obyvatelia nahlásili medveďa pri prechádzke so psami
pred 2 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 3 dňami
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred 2 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
včera o 10:30
AKTUÁLNE: Poľsko po invázii ruských dronov zvažuje aktiváciu článku 4 NATO. Čo to znamená?
AKTUÁLNE: Poľsko po invázii ruských dronov zvažuje aktiváciu článku 4 NATO. Čo to znamená?
pred 2 dňami
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
pred 3 dňami
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
pred 2 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
3. 9. 2025 16:00
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 2 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
4. 9. 2025 16:44
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Lifestyle news
Lietajúce auto zo Slovenska je opäť na scéne. Po rokoch sa objaví na výstavnom pódiu včera o 19:05
Tento DC seriál môže poraziť Menendezovcov aj Adolescenta. Colin Farrell sa kvôli nemu zmenil na nepoznanie včera o 18:13
Toto sú svadobné red flags. Podľa fotografov predpovedajú rozvod ešte skôr, než sa rozkrojí torta včera o 17:28
Epsteinova narodeninová kniha rozvírila americkú politiku: Pod kresbou nahého tela je podpis „Donald“, Trump sa bráni včera o 16:31
Petra Vlhová potvrdila návrat na lyže. Popri rehabilitácii otvorila aj vlastné múzeum včera o 15:25
Najväčšie slovenské mestá opäť rozžiari Biela noc. Svoje inštalácie predvedie v najbližších dňoch vyše 200 umelcov včera o 14:12
Slovenský lekár vyvinul prelomový typ operácie. Jeho prínos ocenili aj odborníci zo zahraničia včera o 13:00
VIDEO: Nová luxusná jachta sa potopila už pri svojej prvej plavbe. Posádka musela doplávať k pobrežiu včera o 11:58
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč v reálnom čase priamo do ucha včera o 10:46
Česká novinka je prepadákom v kinách aj na Netflixe. Nepomohli ani dobré recenzie včera o 09:55
Zahraničie Všetko
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
včera o 15:46
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
NATO vyjadrilo solidaritu s Varšavou a odsúdilo bezohľadné konanie Ruska počas útokov na Ukrajinu.
Zadržali podozrivého zo zastrelenia vplyvného aktivistu Charlieho Kirka. Trump mu poslal silný odkaz
pred hodinou
Zadržali podozrivého zo zastrelenia vplyvného aktivistu Charlieho Kirka. Trump mu poslal silný odkaz
AKTUÁLNE: Stíhačky v Poľsku zostrelili ruské drony. Armáda NATO je vo vysokej pohotovosti
včera o 06:13
AKTUÁLNE: Stíhačky v Poľsku zostrelili ruské drony. Armáda NATO je vo vysokej pohotovosti
AKTUÁLNE: Poľsko po invázii ruských dronov zvažuje aktiváciu článku 4 NATO. Čo to znamená?
včera o 10:30
AKTUÁLNE: Poľsko po invázii ruských dronov zvažuje aktiváciu článku 4 NATO. Čo to znamená?
Poľsko reaguje na inváziu ruských dronov: Spustili článok 4 NATO
včera o 12:32
Poľsko reaguje na inváziu ruských dronov: Spustili článok 4 NATO
AKTUÁLNE: NATO aktivovalo článok 4. Reakcia prišla po narušení poľského vzdušného priestoru
včera o 15:22
AKTUÁLNE: NATO aktivovalo článok 4. Reakcia prišla po narušení poľského vzdušného priestoru
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
9. 8. 2025 16:50
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
Slovensko Všetko
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
pred 43 minútami
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
včera o 11:48
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
včera o 13:10
Polícia po 24 rokoch dopadla hľadaného podvodníka. Muž sa roky skrýval, aby sa vyhol výkonu trestu
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
včera o 06:30
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
Prvá výplata môže byť príležitosťou vytvoriť si núdzový fond a rozumne rozdeliť peniaze na výdavky aj sporenie.
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
3. 9. 2025 11:20
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia