Americké úrady v stredu zadržali podozrivého v prípade zastrelenia vplyvného konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka, potvrdil riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie Kash Patel. Podozrivý bol po streľbe na úteku.
„Subjekt v prípade dnešnej hroznej streľby, ktorá si vyžiadala život Charlieho Kirka, je teraz vo väzbe,“ uviedol Patel na platforme X. „Aktualizácie poskytneme hneď, ako to bude možné,“ dodal.
President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.
“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa
Po podozrivom strelcovi, ktorý postrelil 31-ročného Kirka počas jeho prejavu na vonkajšom pódiu univerzity Utah Valley University v meste Orem, napriek počiatočným informáciám o jeho zadržaní bezprostredne po útoku niekoľko hodín pátrali.
Úrady štátu Utah spresnili, že útočník mal na sebe tmavé oblečenie a na Kirka strieľal zo vzdialenosti zo strechy kampusu. Kirka zasiahol jedinou ranou do krku. Podľa úradov to znamená, že zjavne išlo o cielený útok.
Pravicový aktivista Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Jeho zastrelenie označil guvernér štátu Utah Spencer Cox za „politickú vraždu“, cituje AFP. „Toto je temný deň pre náš štát. Je to tragický deň pre náš národ. Chcem jasne povedať, že ide o politickú vraždu,“ povedal Cox novinárom.
Do Utahu plánuje vo štvrtok odcestovať aj americký viceprezident J.D. Vance, ktorý mal ku Kirkovi i jeho kampani blízko, uvádza stanica CNN.
Trump označil zastreleného aktivistu Kirka za „mučeníka“
Americký prezident Donald Trump v stredu označil svojho zastreleného podporovateľa Charlieho Kirka za „mučeníka za pravdu“ a zároveň zaútočil na „radikálnu ľavicu“ s tvrdením, že jej rétorika prispela k smrti tohto konzervatívneho aktivistu. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.
„Radikálna ľavica už roky prirovnáva úžasných Američanov ako Charlie k nacistom a najhorším masovým vrahom a zločincom na svete,“ povedal Trump vo videu zverejnenom na jeho platforme Truth Social.
„Tento druh rétoriky je priamo zodpovedný za terorizmus, ktorý dnes v našej krajine vidíme, a musí sa okamžite skončiť,“ dodal a zároveň prisľúbil, že voči zodpovedným zakročí.