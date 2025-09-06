Americkí vojaci však v regióne zostanú, krok sa týka len financovania a nie prítomnosti vojsk.
Spojené štáty ukončia dlhodobú vojenskú pomoc európskym krajinám susediacim s Ruskom. Podľa Litvy Washington od začiatku nového rozpočtového obdobia krajina prestane financovať programy výcviku a vyzbrojovania armád, čo predstavuje niekoľko stoviek miliónov dolárov.
Krok je súčasťou Trumpovej politiky znižovania zahraničných výdavkov a podpory myšlienky, aby Európa prevzala väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu. Financovanie sa dotkne Litvy, kde pokrývalo 30–80 % vojenského vybavenia a výcviku, no prítomnosť amerických vojakov v regióne sa nemení.
Estónsky minister obrany označil rozhodnutie USA za „symbolické – v negatívnom zmysle“. Trump dlhodobo prejavuje skepsu voči výdavkom na obranu Európy a pomoci Ukrajine, pričom tlačí na spojencov, aby hrali aktívnejšiu rolu pri obrane vlastného územia.