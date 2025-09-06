Kategórie
dnes 6. septembra 2025 o 18:14
Čas čítania 0:26

USA ukončia vojenskú pomoc krajinám susediacim s Ruskom. Európa má podľa Trumpa prevziať zodpovednosť

Kategória:
Zahraničie
USA ukončia vojenskú pomoc krajinám susediacim s Ruskom. Európa má podľa Trumpa prevziať zodpovednosť
Zdroj: TASR/AP/Joe Maiorana

Americkí vojaci však v regióne zostanú, krok sa týka len financovania a nie prítomnosti vojsk.

Spojené štáty ukončia dlhodobú vojenskú pomoc európskym krajinám susediacim s Ruskom. Podľa Litvy Washington od začiatku nového rozpočtového obdobia krajina prestane financovať programy výcviku a vyzbrojovania armád, čo predstavuje niekoľko stoviek miliónov dolárov.

Krok je súčasťou Trumpovej politiky znižovania zahraničných výdavkov a podpory myšlienky, aby Európa prevzala väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu. Financovanie sa dotkne Litvy, kde pokrývalo 30–80 % vojenského vybavenia a výcviku, no prítomnosť amerických vojakov v regióne sa nemení.

Estónsky minister obrany označil rozhodnutie USA za „symbolické – v negatívnom zmysle“. Trump dlhodobo prejavuje skepsu voči výdavkom na obranu Európy a pomoci Ukrajine, pričom tlačí na spojencov, aby hrali aktívnejšiu rolu pri obrane vlastného územia.

6. septembra 2025 o 9:56 Čas čítania 0:36 VIDEO: Hrozby a konšpirácie v ruskej TV. Moderátor útočil na Európu aj na zdravotný stav Donalda Trumpa VIDEO: Hrozby a konšpirácie v ruskej TV. Moderátor útočil na Európu aj na zdravotný stav Donalda Trumpa
5. septembra 2025 o 14:55 Čas čítania 0:45 Podpredsedníčka britskej vlády Angela Raynerová odstúpila z funkcie. Dôvodom je daňový škandál Podpredsedníčka britskej vlády Angela Raynerová odstúpila z funkcie. Dôvodom je daňový škandál
5. septembra 2025 o 17:37 Čas čítania 1:02 FOTO: Po Ficovi a Zelenskom budú rokovať aj vlády Slovenska a Ukrajiny. Dohodli si dátum stretnutia FOTO: Po Ficovi a Zelenskom budú rokovať aj vlády Slovenska a Ukrajiny. Dohodli si dátum stretnutia
Donald Trump
Zdroj: TASR/AP
Donald Trump Spojené štáty americké Správy zo sveta
