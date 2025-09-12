Sankčný zoznam sa týka viac ako 2 500 osôb a subjektov vrátane Vladimira Putina.
Štáty Európskej únie sa v piatok (12. septembra) dohodli na predĺžení sankcií voči Rusku o ďalších šesť mesiacov. Zoznam zahŕňa vyše 2 500 jednotlivcov a subjektov vrátane prezidenta Vladimira Putina. K dohode prišlo po tom, čo Maďarsko a Slovensko upustili od svojich požiadaviek na vyčiarknutie niektorých osôb.
Podľa šéfky európskej diplomacie Kaji Kallasovej Brusel zároveň pripravuje nový sankčný balík, ktorý sa zameria na ruskú ropu, takzvanú tieňovú tankerovú flotilu a finančné inštitúcie. „Budeme ďalej obmedzovať zdroje pre Putinovu vojnu,“ uviedla.
EÚ si vo štvrtok predvolala veľvyslancov Ruska a Bieloruska v reakcii na narušenie poľského vzdušného priestoru počas ruských dronových útokov na Ukrajinu. Predstavitelia Únie to označili za nebezpečnú eskaláciu a priamu hrozbu pre bezpečnosť občanov EÚ. Rusko vinu odmieta.