TASR
dnes 12. septembra 2025 o 15:57
Čas čítania 0:29

EÚ znova predĺžila sankcie voči Rusku. Slovensko upustilo od svojich požiadaviek

Kategória:
Zahraničie
EÚ znova predĺžila sankcie voči Rusku. Slovensko upustilo od svojich požiadaviek
Zdroj: TASR/AP

Sankčný zoznam sa týka viac ako 2 500 osôb a subjektov vrátane Vladimira Putina.

Štáty Európskej únie sa v piatok (12. septembra) dohodli na predĺžení sankcií voči Rusku o ďalších šesť mesiacov. Zoznam zahŕňa vyše 2 500 jednotlivcov a subjektov vrátane prezidenta Vladimira Putina. K dohode prišlo po tom, čo Maďarsko a Slovensko upustili od svojich požiadaviek na vyčiarknutie niektorých osôb.

Podľa šéfky európskej diplomacie Kaji Kallasovej Brusel zároveň pripravuje nový sankčný balík, ktorý sa zameria na ruskú ropu, takzvanú tieňovú tankerovú flotilu a finančné inštitúcie. „Budeme ďalej obmedzovať zdroje pre Putinovu vojnu,“ uviedla.

EÚ si vo štvrtok predvolala veľvyslancov Ruska a Bieloruska v reakcii na narušenie poľského vzdušného priestoru počas ruských dronových útokov na Ukrajinu. Predstavitelia Únie to označili za nebezpečnú eskaláciu a priamu hrozbu pre bezpečnosť občanov EÚ. Rusko vinu odmieta.

12. septembra 2025 o 12:18 Čas čítania 1:10 Princ Harry neohlásene navštívil Kyjev. Plánuje sa stretnúť s ukrajinskou premiérou Princ Harry neohlásene navštívil Kyjev. Plánuje sa stretnúť s ukrajinskou premiérou
12. septembra 2025 o 10:48 Čas čítania 0:34 Rusko a Bielorusko začali vojenské cvičenie. Trénovať budú aj obsadenie slabého miesta NATO, tvrdí Poľsko Rusko a Bielorusko začali vojenské cvičenie. Trénovať budú aj obsadenie slabého miesta NATO, tvrdí Poľsko
12. septembra 2025 o 8:33 Čas čítania 0:28 Francúzsko nasadí na obranu Poľska stíhačky. Majú chrániť východné krídlo NATO Francúzsko nasadí na obranu Poľska stíhačky. Majú chrániť východné krídlo NATO
Kaja Kallasová
Zdroj: TASR/AP
Správy zo sveta
Domov
Zdieľať
Diskusia