Cvičenia simulujú kritické situácie v oblasti Suvalského koridoru.
Rusko a Bielorusko v piatok spustili spoločné vojenské cvičenia Západ. V reakcii na to Poľsko uzavrelo od polnoci všetky hraničné priechody s Bieloruskom a tiež železničné prepojenia, pričom Litva a Lotyšsko čiastočne uzavreli vzdušný priestor.
Cvičenia sa konajú počas ruského útoku na Ukrajinu a po incidente, keď drony Gerbera narušili poľský vzdušný priestor. Poľský premiér Donald Tusk tvrdí, že krajinu čakajú „kritické dni“ a upozornil, že krajina je bližšie k otvorenému konfliktu než kedykoľvek od druhej svetovej vojny. Poľsko tvrdí, že cvičenia simulujú obsadenie Suvalského koridoru, považovaného za slabé miesto NATO, zatiaľ čo Bielorusko a Moskva tieto obavy odmietajú.
Cvičenia Západ sa konajú každé štyri roky, potrvajú do 16. septembra. Podľa Bieloruska sa zapojí približne 6 500 vojakov a testovať sa budú aj balistické rakety a jadrové zbrane. Ukrajinský prezident Zelenskyj upozornil, že tieto kroky sú agresívne a namierené nielen proti Ukrajine.