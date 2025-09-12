Kategórie
TASR
dnes 12. septembra 2025 o 8:33
Čas čítania 0:28

Francúzsko nasadí na obranu Poľska stíhačky. Majú chrániť východné krídlo NATO

Kategória:
Zahraničie
Francúzsko nasadí na obranu Poľska stíhačky. Majú chrániť východné krídlo NATO
Zdroj: TASR/AP

O situácii bude rokovať aj Bezpečnostná rada OSN.

Francúzsko vyšle tri stíhačky Rafale na ochranu poľského vzdušného priestoru po tom, čo počas ruského útoku na Ukrajinu prenikli drony aj do Poľska. Oznámil to prezident Emmanuel Macron, ktorý zdôraznil, že bezpečnosť Európy je pre neho prioritou.

Macron o kroku informoval poľského premiéra Donalda Tuska aj generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Incident sa stal v noci z utorka na stredu, keď poľské radary zachytili desiatky objektov a zvyšky viac ako 15 dronov sa našli na území Poľska.

Situáciou sa v piatok večer bude zaoberať aj Bezpečnostná rada OSN. Podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského ide o bezprecedentný útok na členský štát NATO a EÚ. Varšave vyjadrili podporu aj Nemecko, Švédsko či Česká republika.

12. septembra 2025 o 6:55 Čas čítania 0:48 Poľsko uzavrelo všetky hraničné priechody s Bieloruskom. Reagujú na vojenské cvičenie Ruska Poľsko uzavrelo všetky hraničné priechody s Bieloruskom. Reagujú na vojenské cvičenie Ruska
11. septembra 2025 o 17:40 Čas čítania 0:20 Premiér odmieta ďalší balík proti Rusku. Podporí ho, len keď EÚ príde s riešeniami pre energetiku a priemysel Premiér odmieta ďalší balík proti Rusku. Podporí ho, len keď EÚ príde s riešeniami pre energetiku a priemysel
11. septembra 2025 o 10:30 Čas čítania 1:07 Kvôli narušeniu poľského vzdušného priestoru zasadne mimoriadne Bezpečnostná rada OSN Kvôli narušeniu poľského vzdušného priestoru zasadne mimoriadne Bezpečnostná rada OSN
Emanuel Macron.
Emanuel Macron. Zdroj: TASR/AP
Súvisiace témy:
Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: TASR/AP
