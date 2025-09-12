O situácii bude rokovať aj Bezpečnostná rada OSN.
Francúzsko vyšle tri stíhačky Rafale na ochranu poľského vzdušného priestoru po tom, čo počas ruského útoku na Ukrajinu prenikli drony aj do Poľska. Oznámil to prezident Emmanuel Macron, ktorý zdôraznil, že bezpečnosť Európy je pre neho prioritou.
Macron o kroku informoval poľského premiéra Donalda Tuska aj generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Incident sa stal v noci z utorka na stredu, keď poľské radary zachytili desiatky objektov a zvyšky viac ako 15 dronov sa našli na území Poľska.
Situáciou sa v piatok večer bude zaoberať aj Bezpečnostná rada OSN. Podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského ide o bezprecedentný útok na členský štát NATO a EÚ. Varšave vyjadrili podporu aj Nemecko, Švédsko či Česká republika.