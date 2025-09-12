Kategórie
Domov
TASR
dnes 12. septembra 2025 o 18:57
Čas čítania 1:02

Údajný atentátnik nesúhlasil s názormi aktivistu Kirka. Americké úrady odhalili nové detaily

Kategória:
Zahraničie
Údajný atentátnik nesúhlasil s názormi aktivistu Kirka. Americké úrady odhalili nové detaily
Zdroj: Wikimedia Commons / volně k užití

Vyšetrovateľom údajného útočníka nahlásil človek z jeho blízkeho okolia.

Muž podozrivý z útoku na Charlieho Kirka už pred činom vyjadril svojmu rodinnému priateľovi nesúhlas s názormi zavraždeného konzervatívneho aktivistu, oznámili v piatok americké úrady. Zároveň potvrdili predchádzajúce správy prezidenta USA Donalda Trumpa o jeho zadržaní, informuje agentúra AP.

Zadržaným je 22-ročný Tyler Robinson. Podľa guvernéra štátu Utah Spencera Coxa sa muž pred incidentom stal „politickejším“ a po streľbe naznačil rodinnému známemu, že je za ňu zodpovedný.

Cox ďalej priblížil, že vyšetrovatelia skúmali aj pravdepodobné správy podozrivého, ktoré polícii poskytol jeho spolubývajúci. Podľa guvernéra útočník zrejme konal sám, no vyšetrovanie stále pokračuje.

Trump ešte pred tlačovou konferenciou oznámil, že americké orgány zadržali podozrivého. „S vysokou mierou pravdepodobnosti ho máme,“ povedal vo vysielaní televízie Fox News. „Niekto, kto mu bol blízky, povedal: ‚To je on‘,“ dodal prezident.

Agentúra AP pripomína, že federálni aj štátni vyšetrovatelia z Utahu vo štvrtok zverejnili fotografie a videá človeka, o ktorom sa domnievali, že vystrelil na Kirka počas diskusie so študentmi vo vonkajších priestoroch na univerzite v Oreme v štáte Utah. Polícia následne dostala od občanov okolo 7000 tipov.

Strelec, ktorý podľa vyšetrovateľov ľahko zmizol v dave študentov, keďže vyzeral byť v ich veku, vypálil zo strechy jednu ranu a Kirka trafil do krku. Na videu podozrivý prechádza cez trávnik a cez ulicu a nakoniec sa stratí.

Tridsaťjedenročný Kirk bol významnou osobnosťou v Trumpovom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou) a poznali sa aj osobne. Rakvu s jeho pozostatkami pomáhal vo štvrtok naložiť do lietadla Air Force Two aj viceprezident J. D. Vance. Telo previezli viceprezidentským špeciálom do Phoenixu v Arizone, kde Kirk býval.

Tyler Robinson
Zdroj: Government of Utah
Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: Government of Utah
Späť
Zdieľať
Diskusia