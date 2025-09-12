AKTUÁLNE: V USA zadržali podozrivého z vraždy aktivistu Kirka

S informáciou prišiel prezident Donald Trump.
Americké orgány zadržali podozrivého zo stredajšej vraždy konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka, oznámil v piatok vo vysielaní televízie Fox News prezident Donald Trump.
„S vysokou mierou pravdepodobnosti ho máme,“ povedal Trump. „Niekto, kto mu bol blízky, povedal: 'To je on',“ informoval prezident. Agentúra AP pripomína, že federálni aj štátni vyšetrovatelia z Utahu vo štvrtok zverejnili fotografie a videá človeka, o ktorom sa domnievali, že vystrelil na Kirka počas diskusie so študentmi vo vonkajších priestoroch na univerzite v Oreme v štáte Utah. Polícia následne dostala od občanov okolo 7000 tipov. Meno podozrivého ani motív vraždy zatiaľ nezverejnila.
Strelec, ktorý podľa vyšetrovateľov ľahko zmizol v dave študentov, keďže vyzeral byť v ich veku, vypálil zo strechy jednu ranu a Kirka trafil do krku. Na videu podozrivý prechádza cez trávnik a cez ulicu a nakoniec sa stratí.
Tridsaťjedenročný Kirk bol významnou osobnosťou v Trumpovom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou) a poznali sa aj osobne. Rakvu s jeho pozostatkami pomáhal vo štvrtok naložiť do lietadla Air Force Two aj viceprezident J. D. Vance. Telo previezli viceprezidentským špeciálom do Phoenixu v Arizone, kde Kirk býval.