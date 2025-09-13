Spoločnosť sa zákazníkom ospravedlnila.
Obchodná sieť Tesco informovala zákazníkov o probléme s výrobkom Poľovnícka klobása 180 g od dodávateľa KMOTR - Masna Kroměříž a.s. V šarži L0606251 s dátumom spotreby od 4. septembra do 27. septembra 2025 zistili nadlimitný obsah olova.
Predajca vyzýva zákazníkov, ktorí si klobásu zakúpili, aby ju nekonzumovali. Výrobok môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni siete na informáciách alebo na centre služieb zákazníkom. Po predložení pokladničného bloku im obchod vráti cenu výrobku.
Spoločnosť sa zákazníkom ospravedlnila a poďakovala za pochopenie.
Prečítaj si aj tieto články:
11. septembra 2025 o 15:50 Čas čítania 0:46 Tretí balík konsolidácie prinesie vyššie ceny mäsa a potravín. Čo čaká slovenských spotrebiteľov a výrobcov?
20. augusta 2025 o 17:00 Čas čítania 6:15 Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?