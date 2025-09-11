Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 11. septembra 2025 o 15:50
Čas čítania 0:46

Tretí balík konsolidácie prinesie vyššie ceny mäsa a potravín. Čo čaká slovenských spotrebiteľov a výrobcov?

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Tretí balík konsolidácie prinesie vyššie ceny mäsa a potravín. Čo čaká slovenských spotrebiteľov a výrobcov?
Zdroj: Pixabay/BlackRiv, na voľné poiužitie

Kamenický v utorok (9. 9.) informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur.

Tretí balíček konsolidácie sa podpíše pod ďalší nárast cien potravín. Uviedla to výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa (SZSM) Eva Forrai v reakcii na opatrenia, ktoré 9. septembra predstavil minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD).

„Ďalší nárast daňovo-odvodového zaťaženia spolu s výrazným navýšením minimálnej mzdy sa priamo podpíše pod zvyšovanie cien mäsa a mäsových výrobkov ako základných potravín,“ informovala Forrai.

Zdôraznila, že slovenskí spracovatelia mäsa dlhodobo avizujú znižujúcu sa konkurencieschopnosť slovenských výrobcov potravín v porovnaní so zahraničnými, pričom jedným z dôvodov je aj neustále rastúce daňovo-odvodové zaťaženie, ktoré v rámci štátov EÚ patrí medzi tie najvyššie.

„Navrhované konsolidačné opatrenia v podobe zvyšujúcich sa nákladov na strane zamestnávateľov, ako aj SZČO, sú priamou cestou k zvyšovaniu cien potravín s následkom ďalšieho znižovania konkurencieschopnosti slovenských výrobcov, znižovania počtu pracovných miest v odvetví, ako i miery potravinovej sebestačnosti Slovenska,“ dodala Forrai.

Kamenický v utorok (9. 9.) informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu.

Prečítaj si aj tieto články:

11. septembra 2025 o 11:46 Čas čítania 1:01 Konsolidačné opatrenia zasiahnu všetkých Slovákov, no nie politikov. V apríli sa im platy zvýšia o stovky eur Konsolidačné opatrenia zasiahnu všetkých Slovákov, no nie politikov. V apríli sa im platy zvýšia o stovky eur
9. septembra 2025 o 16:00 Čas čítania 0:25 Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
9. septembra 2025 o 15:40 Čas čítania 1:12 PREHĽAD: Tieto opatrenia obsahuje nový konsolidačný balík. Zvyšujú dane na vybrané potraviny a avizujú veľké šetrenie PREHĽAD: Tieto opatrenia obsahuje nový konsolidačný balík. Zvyšujú dane na vybrané potraviny a avizujú veľké šetrenie
mäso
Zdroj: Pexels/Los Muertos Crew
Nekupuj si predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Overené informácie sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Peniaze Potraviny Správy z domova Vláda Roberta Fica
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Pixabay/BlackRiv, na voľné poiužitie
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 11:48
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: V parlamente zasahujú hasiči aj policajti. Do podateľne dorazila podozrivá obálka
AKTUÁLNE: V parlamente zasahujú hasiči aj policajti. Do podateľne dorazila podozrivá obálka
dnes o 06:45
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
dnes o 13:06
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
pred 2 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 11:48
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
dnes o 06:45
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
včera o 15:46
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
pred 2 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
pred 3 dňami
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
pred 2 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 2 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
3. 9. 2025 16:00
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
4. 9. 2025 16:44
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Lifestyle news
Sme vo vesmíre sami? NASA objavila prelomové známky života na Marse pred 25 minútami
FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa pred hodinou
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky pred 3 hodinami
Formula sa opäť spája s módnym svetom. Nová kolekcia Audi F1 x adidas sa zameria na štýl nielen pre pilotov pred 3 hodinami
Channing Tatum sa pochválil svojou dcérou. 12-ročná Everly na seba pútala pozornosť dnes o 13:01
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu dnes o 12:04
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení dnes o 10:53
Bývalá účastníčka Love Islandu zdieľala emotívny odkaz. Úprimne prehovorila o strate bábätka dnes o 10:07
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou dnes o 09:13
Slovensko Všetko
Huliak navrhuje návrat povinnej vojenskej služby. Plán by zasiahol všetkých mužov od 18 rokov
pred 32 minútami
Huliak navrhuje návrat povinnej vojenskej služby. Plán by zasiahol všetkých mužov od 18 rokov
Minister priznal, že návrh si vyžiada vysoké náklady v čase konsolidácie, no považuje ho za potrebný krok.
AKTUÁLNE: V parlamente zasahujú hasiči aj policajti. Do podateľne dorazila podozrivá obálka
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: V parlamente zasahujú hasiči aj policajti. Do podateľne dorazila podozrivá obálka
Známá sieť predajní čelí návrhu na konkurz. Konateľ tvrdí, že ide o špekulatívny krok konkurencie
pred 3 hodinami
Známá sieť predajní čelí návrhu na konkurz. Konateľ tvrdí, že ide o špekulatívny krok konkurencie
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
pred hodinou
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
Konsolidačné opatrenia zasiahnu všetkých Slovákov, no nie politikov. V apríli sa im platy zvýšia o stovky eur
dnes o 11:46
Konsolidačné opatrenia zasiahnu všetkých Slovákov, no nie politikov. V apríli sa im platy zvýšia o stovky eur
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
dnes o 06:45
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
Zahraničie Všetko
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
včera o 15:46
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
pred 3 hodinami
Elon Musk už nie je najbohatším človekom sveta. Technologického miliardára predbehol zakladateľ softvérovej spoločnosti
dnes o 12:25
Napriek spojenectvu s Moskvou Bielorusko varovalo Varšavu pred hrozbou ruských dronov
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
pred hodinou
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
V čase, keď vláda ohlasuje tvrdé konsolidačné opatrenia vrátane rušenia sviatkov, zvyšovania daní, štátny podnik Letové prevádzkové služby kúpil od firmy z portfólia českého zbrojára Jaroslava Strnada lietadlo za takmer dvojnásobok jeho trhovej ceny.
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
včera o 06:30
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
3. 9. 2025 11:20
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia