Vo štvrtok popoludní (11. septembra) pristával na pražskom letisku Václava Havla Airbus spoločnosti Wizz Air z Londýna. Pri pristávaní zadná časť lietadla narazila do dráhy, informuje web zdopravy.cz. Incident zachytila kamera.
Hovorca letiska Praha Jiří Hannich uviedol, že išlo o pravidelný let medzi Londýnom a Prahou. Napriek kontaktu lietadla s dráhou cestujúci bezpečne vystúpili a nikto neutrpel zranenia.
Prevádzka letiska nebola obmedzená, dráhu letiska skontrolovali. Spiatočný let do Londýna zrušili pre neistý technický stav lietadla.
Další tailstrike v Praze. Airbus A321XLR Wizz Air (G-XLRA), dnešní přistání linky z Londýna/Gatwicku ve 13:39. pic.twitter.com/yLAuEVFcYN— David Záveský (@Dave_JetsPRG) September 11, 2025